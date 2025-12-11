Tα deals της Prodea και το Karela Business Park

Ανακοινώνοντας δύο συμφωνίες την ίδια ημέρα, η διοίκηση της Prodea πέτυχε κάτι μοναδικό πανευρωπαϊκά.



Δύο deals, συνολικής αξίας 1,2 δισ., μέσω των συνήθων διαδικασιών με την Εθνική (και άλλοτε με την Alpha Bank) που σημαίνει ότι ο βασικός μέτοχος - δλδ η Castlelake- θα έχει λαμβάνειν έκτακτο (προ)μέρισμα που με την σειρά θα χρηματοδοτήσει τρίτους μετόχους, θα αποπληρώσει δάνεια κ.λ.π.



Ωστόσο, η έκπληξη των συμφωνιών ήταν η ένταξη στο portfolio του Karela Business Park, εξέλιξη που όπως μάθαμε έγινε στο...παρά 1'.



Το γιατί δεν μας είναι γνωστό, πλην όμως ανατρέχοντας δύο χρόνια και κάτι πίσω θα δούμε ότι Σεπτέμβριο 2023 η Mytilineos -τότε- μίσθωνε ολόκληρο το σύμπλεγμα εγκαταστάσεων.

Μάλιστα από την ανακοίνωση -τότε- προέκυπτε πως "...με την παρούσα μίσθωση, η Prodea και η MYTILINEOS ξεκινούν μια μακροχρόνια συνεργασία με τη δημιουργία συνεργειών στους κλάδους που δραστηριοποιούνται.."



Θυμίζω πως, το Karela Business Park, ένα σύμπλεγμα 6 κτηρίων γραφείων, συνολικής ανωδομής 29,000 τ.μ. και 1.100 θέσων στάθμευσης, είναι το πρώτο πράσινο κτήριο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά LEED GOLD και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των άριστων επενδυτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Prodea.



Nα υποθέσω ότι το-τότε- μισθωτήριο στην Mytilineos- πιθανόν να γίνει πωλητήριο στην -νυν- Metlen Energy & Metals.



Γιατί, κάτι τέτοιο πήρε το αυτί μου...