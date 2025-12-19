Morningstar DBRS: Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία το 2026

Η Morningstar DBRS αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026, προβλέποντας ρυθμό 2%, υψηλότερο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει μείωση της ανεργίας στο 8,2%.

Για το 2027, η Morningstar DBRS εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης 1,9% και ανεργία 7,8%.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί ήπιες αναβαθμίσεις και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και αρκετές μικρότερες οικονομίες. Αντίθετα, υποβαθμίσεις έγιναν για οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Φινλανδία, οι χώρες της Βαλτικής, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, καθώς και για το Λουξεμβούργο και την Αργεντινή.

Κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι, παρά τις ισχυρές προβλέψεις για το 2026, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι σε διάφορα μέτωπα. Η παγκόσμια εμπορική πολιτική, με τον εμπορικό προστατευτισμό να ξεκινά από τις ΗΠΑ, ενδέχεται να εξελιχθεί σε υψηλότερους δασμούς, ενώ οι περιφερειακές εντάσεις και οι ένοπλες συγκρούσεις θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Επιπλέον, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες σε ανεπτυγμένες οικονομίες περιορίζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων σε μελλοντικές οικονομικές δυσκολίες.

Ουδέτερες προοπτικές για το 2026

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προοπτικές για το 2026 χαρακτηρίζονται ουδέτερες. Τέλος του 2025, τρεις κρατικές αξιολογήσεις φέρουν αρνητικές τάσεις και καμία θετική, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 οι θετικές τάσεις υπερτερούσαν των αρνητικών. Το 2025 οι αναβαθμίσεις ήταν περισσότερες από τις υποβαθμίσεις, αλλά για το 2026 οι πιθανότητες επανάληψης είναι περιορισμένες. Από τις 45 κρατικές αξιολογήσεις της Morningstar DBRS, οι 42 έχουν σταθερές τάσεις, υποδηλώνοντας ότι πάνω από το 90% των κρατών θα παραμείνουν σταθερά τους επόμενους 12 μήνες.

Αισιοδοξία για το 2027

Οι προβλέψεις για το 2027 εμφανίζονται πιο θετικές, καθώς οι μεγάλες οικονομίες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας κινούνται κοντά στη δυνητική ανάπτυξή τους, ενώ η ευρωπαϊκή ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί σταδιακά. Η Morningstar DBRS αποδίδει αυτή την εικόνα στη σταθερή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, στη δημοσιονομική πολιτική και στη νομισματική στήριξη. Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες και τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν χαμηλά σε ιστορικά επίπεδα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.