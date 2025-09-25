Aegean: Αυξημένη τιμή στόχος 19,4 ευρώ και σύσταση overweight από την NBG Securities

Στα 19,4 ευρώ αυξάνει η NBG Securities την τιμή στόχο για τη μετοχή της Aegean, από 19,2 ευρώ προηγουμένως, υποδεικνύοντας περιθώριο ανόδου (upside) 42%, με την αξιολόγηση «outperform» (υπεραπόδοση) να επιβεβαιώνεται.

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή, η Aegean διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και ικανότητα παραγωγής FCF (ελεύθερες ταμειακές ροές), προσφέροντας τη δυνατότητα διανομής γενναιόδωρων μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους. Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία παραμένει εξαιρετική επιλογή (excellent play) στο πλαίσιο του ελληνικού τουριστικού story.

Η νέα τιμή στόχος υποδηλώνει 5,0x στον δείκτη EV/EBITDA το 2026 (από 3,9x στην τρέχουσα τιμή) και 12,2x στον δείκτη P/E, που θεωρεί δίκαιες τιμές η NBG βάσει της μόχλευσης και της κερδοφορίας της Aegean.

Παραμένει, δε, θετική για την αεροπορική εταιρεία, λόγω των υγιών θεμελιωδών στοιχείων, της εμπειρίας της διοίκησης, της καλά σχεδιασμένης στρατηγικής και των δυνατοτήτων μελλοντικής ανάπτυξης, της ισχυρής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών και του ισχυρού ισολογισμού, αφήνοντας περιθώριο για ελκυστική μερισματική απόδοση της τάξης του 6,6%-7% την περίοδο 2025-2027.

Αναλυτικότερα, με βάση τις θετικές τάσεις ζήτησης και την αυξημένη χωρητικότητα, σε συνδυασμό με τις ανθεκτικές τιμές και ορισμένα οφέλη όσον αφορά το κόστος, η NBG Sec. προβλέπει για το 2025 ότι το EBITDA και τα καθαρά κέρδη του ομίλου θα αυξηθούν κατά 6,5% και 13,4% ετησίως, σε €431,5 εκατ. και €147,4 εκατ. αντίστοιχα (μείωση κατά 3,7% και 8% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της), με τα καθαρά κέρδη να υποστηρίζονται από €20 εκατ. λόγω συναλλάγματος από την ανατίμηση του ευρώ, που γενικά είναι υποστηρικτικό για την Aegean καθώς σχεδόν το μισό των λειτουργικών της εξόδων είναι σε δολάρια ΗΠΑ.

Τονίζει επίσης ότι η Aegean θα διατηρήσει τη γενναιόδωρη διανομή μερισμάτων της (μερισματική απόδοση 6,6% το 2025), χάρη στην ισχυρή δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών.

Πέρα από το 2025, η NBG αναμένει ότι η Aegean θα επωφεληθεί από τα θεμελιώδη μεγέθη του ελληνικού τουριστικού τομέα (μεταξύ των καλύτερων στην Ευρώπη), καθώς και από την επέκταση της τουριστικής περιόδου, αλλά και από τη γεωγραφική επέκταση στην αγορά της Ινδίας από τον Μάρτιο του 2026.

Επιπλέον, αναμένει ότι οι προκλήσεις από τους κινητήρες GTF θα υποχωρήσουν σταδιακά, ενώ οι χαμηλότερες τιμές καυσίμων και οι θετικές επιδράσεις συναλλάγματος θα αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό τα υψηλότερα κόστη μετάβασης σε περιβάλλον μειωμένων ρύπων (λόγω ανάγκης ανανέωσης του στόλου, επέκτασης χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και αναθεώρησης του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ).

Συνολικά, πλέον υιοθετεί μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για ανάπτυξη χωρητικότητας το 2026, με αύξηση ASK (Available Seat Kilometers – διαθέσιμα καθίσματα ανά χιλιόμετρο) κατά +5,6% ετησίως, από +3,4% προηγουμένως.

Με ελαφρώς βελτιωμένους συντελεστές πληρότητας (+20 μονάδες βάσης ετησίως) και σταθεροποίηση της απόδοσης, αυτό οδηγεί σε αύξηση εσόδων +5,2% ετησίως σε €1,96 δισ. (αναβάθμιση 1%).

Σε όρους οφέλους κόστους ανά μονάδα, η NBG αναμένει τώρα ότι το EBITDA του ομίλου θα αυξηθεί κατά 8,7% το 2026 σε €245 εκατ. (περιθώριο 12,5%, μεταξύ των καλύτερων του κλάδου), με καθαρά κέρδη €144 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση λόγω της έλλειψης κερδών του 2025 από συνάλλαγμα.

Παρόλα αυτά, αναμένει ότι οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές της Aegean θα της επιτρέψουν να διατηρήσει μερισματική διανομή 0,9 ευρώ ανά μετοχή, οδηγώντας σε υψηλή μερισματική απόδοση άνω του 6%.

Όπως επισημαίνει η NBG, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της για το διάστημα 2025-2026 βρίσκονται πάνω από τις συναινετικές εκτιμήσεις της αγοράς (consensus) σε επίπεδο EBITDA/PBT. Συγκεκριμένα, για το 2025 οι προβλέψεις για τις πωλήσεις είναι 1% κάτω από το consensus, για το EBITDA και το EBT (κέρδη προ φόρων) κατά 1% και 3% πάνω από τη συναινετική εκτίμηση, ενώ για τα καθαρά κέρδη σε ευθυγράμμιση με το consensus. Παρόμοια εικόνα ισχύει και για το 2026.