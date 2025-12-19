Titan: Αύξησε την τιμή στόχο στα 59 ευρώ η Pantelakis – Αδικαιολόγητο το discount

Η Pantelakis Securities αυξάνει την τιμή-στόχο της Titan από 51,5 σε 59 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «overweight». Με βάση το χθεσινό κλείσιμο στα 49,35 ευρώ, το περιθώριο ανόδου φτάνει το 20%.

Σημαντικό περιθώριο re-rating

Οι αναλυτές «βλέπουν» σημαντικό re-rating για τη μετοχή, στηριζόμενο στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, στις δυνατότητες εξαγορών (bolt-on M&A) και στην ελκυστική αποτίμηση. Η Titan διαπραγματεύεται με discount 37% έναντι των ευρωπαϊκών και 51% έναντι των αμερικανικών ομοειδών εταιρειών, βάσει προβλεπόμενου EV/EBITDA για το 2026.

Ακόμη και στην αναβαθμισμένη τιμή-στόχο, η Titan διαπραγματεύεται με 8x EV/EBITDA για το 2026, δηλαδή με discount 25% έναντι των ευρωπαϊκών και 47% έναντι των αμερικανικών ομοειδών εταιρειών.

Ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μέτωπα

Η Pantelakis εκτιμά ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες σε Γαλλία (Vracs de l’Estuaire) και Τουρκία (Tracim), η Titan θα φτάσει σε EBITDA 0,9 δισ. ευρώ το 2029, με μέση ετήσια αύξηση 8% σε βάθος τετραετίας, περιθώρια άνω του 26% και κέρδη περίπου 6 ευρώ ανά μετοχή. Η μόχλευση 1x επί του EBITDA αφήνει χώρο για εξαγορές έως 1 δισ. ευρώ.

Η ισχύς της Titan βασίζεται στις ΗΠΑ, όπου η ζήτηση για data centers, οι επενδύσεις σε υποδομές και η ανάκαμψη στην αγορά κατοικίας ενισχύουν τα αποτελέσματα. Στην Ευρώπη, Ελλάδα και Βουλγαρία εισέρχονται σε ανοδικό κύκλο έργων υποδομής, υποστηριζόμενοι από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πολυετή ορατότητα και ευνοϊκή τιμολογιακή δυναμική. Η σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων CO₂ από το 2026 και η περιορισμένη έκθεση ETS (κάτω από 30%) ενισχύουν τα περιθώρια. Η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε βασικό εξαγωγικό κόμβο, με βελτιωμένες υποδομές και την Tracim να ενισχύει την τροφοδοσία της αγοράς των ΗΠΑ.

Συναλλαγματικοί κίνδυνοι και προσαρμογές EBITDA

Η Pantelakis μειώνει κατά 3% την πρόβλεψη για καθαρό EBITDA 2025, λόγω υποτίμησης δολαρίου, ηπιότερων όγκων στις ΗΠΑ και χαμηλότερων περιθωρίων εξαγωγών από την Ελλάδα, αντισταθμίζοντας εν μέρει με την ισχυρότερη ανάκαμψη στην Ανατολική Μεσόγειο. Για το 2026, το EBITDA αναβαθμίζεται κατά 6% χάρη στην ανάκαμψη στην Αίγυπτο και στη δυναμική της τουρκικής Tracim, παρά τους συνεχιζόμενους συναλλαγματικούς κινδύνους και μείωση περίπου 7% στο EBITDA των ΗΠΑ.