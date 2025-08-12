Oι ξένοι ψηφίζουν και αγοράζουν

Στα 6,97 ευρώ, με συν 0,43% και συναλλαγές 204 χιλ. τμχ η μετοχή της ΕΧΑΕ στην χθεσινή συνεδρίαση.



Από την συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου οι εντολές πραγματοποιούνται χαμηλότερα των 7,14 ευρώ- δλδ τη νέα αναθεωρημένη τιμή-προσφοράτου Euronext για το ποσοστό καταστατικής πλειοψηφίας (67% ) του μ.κ.



Συνεκτιμώντας δύο... λεπτομέρειες που ανέδειξε το fpress (ποιος δανείστηκε περί τις 340 χιλ. μτχ της ΕΧΑΕ για να τις "πουλήσει" στα 7,14 ευρώ/ στις 4 Αυγούστου και οι ξένοι ψηφίζουν υπέρ συμφωνίας Euronext-EXAE/στις 7/8) φαίνεται πως ξένοι παίρνουν μεθοδικά θέσεις, αλλά σε τιμές που δεν συμπεριλαμβάνουν την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από το deal για την εξαγορά της εισηγμένης. Το γιατί στην ώρα του...



Ωστόσο, τις τελευταίες 2-3 συνεδριάσεις βλέπουμε αγορές για λογαριασμό μεγάλων παικτών όπως λ.χ. της UBS που την Τρίτη (5/8) αγόρασε 310.000 μτχ (έναντι 2,13 εκατ.) ανεβάζοντας την συμμετοχή της στο 0,94% του μ.κ.



Την αμέσως επομένη, εντοπίστηκε το Praude Asset Management να φτάνει στο 6,4% (και στο 6,67% έμμεσα) από 5,09% προηγουμένως.



Επίσης, αγοραστής και το Qube Resaerch που μέσω equity swap απέκτησε το 0,56% του μ.κ της ΕΧΑΕ.



Προφανώς σε ανάλογες κινήσεις (δλδ λήψη θέσεων) θα έχουν προχωρήσει και άλλα funds- μεγαλύτερα/μικρότερα- γεγονός είναι ότι οι ξένοι και είναι υπέρ του deal και (για αυτό) αγοράζουν. Προσεκτικά όμως, και σταθερά χαμηλότερα των 7,14 ευρώ της προσφοράς από το Euronext.



Στα 420 εκατ. η χρηματιστηριακή αξία της ΕΧΑΕ, κοντά στο fair value κατά το Euronext.

Μόνο που το up grade θα διαμορφωθεί, εάν και εφ' όσον κλείσει η συμφωνία, υπό τον νέο βασικό μέτοχο, και όπως πληροφορούμεθα -συν τω χρόνω- και με αλλαγές στις υψηλές θέσεις του διοικητικού συμβουλίου.