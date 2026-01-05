Βρες το τρέχον επιτόκιο των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων με δύο κλικ

Θες να έχεις πρόσβαση στην... ιστορία των επιτοκίων τόσο για τα στεγαστικά όσο και για τα καταναλωτικά δάνεια. Ετοιμάσαμε τον ποιο εύκολο τρόπο. Επίλεξε τον μήνα που σε ενδιαφέρει και αμέσως θα βρεις τα δεδομένα. Μπορείς επίσης να συγκρίνεις το τρέχον επιτόκιο με το αντίστοιχο οποιουδήποτε μήνα από το 2004 και μετά. Χρησιμοποιούμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η οποία με τη σειρά της συλλέγει τις πληροφορίες από όλες τις εμπορικές τράπεζες της χώρας.