Οι εξελίξεις σε Euronext-EXAE, επιταχύνουν την ένταξη στις αναπτυγμένες αγορές

Η επιτυχής δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ θέτει τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, από τον οίκο MSCI. Με ποσοστό που ξεπερνούσε το 64% (απόγευμα/18.20'/Δευτέρας).



Σύμφωνα με όσα είχαν δηλώσει επιτελείς του οίκου (τον Ιούνιο ) αντιμετωπίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες, που κατατάσσονται στις αναπτυγμένες αγορές, ως ενιαία οντότητα. Προσέγγιση που αποτυπώνει τον υψηλό βαθμό ενοποίησης καθώς και λόγους σύνθεσης δεικτών MSCI.



Επιπλέον, συνυπολογίζεται η οπτική πολλών θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι, όλο και περισσότερο, αντιμετωπίζουν τις ευρωπαϊκές αναπτυγμένες αγορές συνεκτικά, ως ενοποιημένο πεδίο.



Στην περίπτωση του ΧΑ αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα απαιτηθεί πλήρωση στο ακέραιο των αυστηρών κριτηρίων, που θέτει ο οίκος MSCI, για συντήρηση μεγέθους και ρευστότητας- από την στιγμή που εντάσσεται στην πλατφόρμα της Euronext.

Εξέλιξη που σύμφωνα με χρηματιστές μπορεί να οδηγεί σε ταχύτερη ένταξη στις Developed Markets.



Παράγοντες του MSCI έχουν διαβουλευθεί (ατύπως) για το θέμα με θεσμικούς επενδυτές, με αποτέλεσμα οπότε η διαδικασία να θεωρείται "ώριμη". Ομως αυτό δεν σημαίνει άμεση ένταξη, αλλά επίσπευση της όλης διαδικασίας σε χρόνο εγγύτερο απ' ότι εάν δεν αποτύγχανε η δημόσια πρόταση.



Δυνητικά, θα μπορούσε με την λειτουργική ενοποίηση του ΧΑ με τον όμιλο Euronext, δλδ ένα Euronext Athens να αναβαθμιστεί.



Ομως, στο σημείο αυτό υπεισέρχεται το εύλογο ερώτημα, κατά πόσον είμαστε έτοιμοι- ουσιαστικά- για αναβάθμιση. ΄Η καλύτερα θα έχουμε προλάβει να προετοιμαστούμε, ώστε να...όταν θα έρθει η ώρα; γιατί θυμίζω πως τα funds των developed markets ενεργούν- με λογική bottom-up (και όχι με top-down) που ισχύει μέχρι τώρα.



Συνεπώς, μένει να δούμε πως θα προσαρμοστούν- κατ' αρχήν- οι πιο "εμπορεύσιμες" μετοχές λ.χ. Eurobank, Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank όπως και των Metlen Energy & Metals, Jumbo, ΟΠΑΠ και ακόμη 4-6 με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Πολύ δε περισσότερο όταν θα έχουν να κάνουν με funds μεγαλύτερης ρευστότητας/ισχύος κεφαλαίων και ευρύτερου "βάθους".