ΕΧΑΕ: Αλμα κερδών 103% το εννεάμηνο του 2025 – Αύξηση 95,7% στα EBITDA

Διπλάσια ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους εμφάνισε η ΕΧΑΕ το εννεάμηνο του 2025, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 26,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στο εννεάμηνο σημειώθηκε:

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 62,6% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €64,7 εκατ. (έναντι €39,8 το εννεάμηνο 2024).

Αύξηση του λειτουργικού κόστους κατά 33,0%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €26,2 εκατ. έναντι €19,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 95,7% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €36,0 εκατ. έναντι €18,4 εκατ. το εννεάμηνο 2024.

Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 103,0% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €26,8 εκατ. έναντι €13,2 εκατ. το εννεάμηνο 2024.

Η Εικόνα της Αγοράς το Eννεάμηνο 2025

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το εννεάμηνο 2025 αυξημένος κατά 40,1% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση το εννεάμηνο 2025 κατά 18,3% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €1,4 δισ., εκ των οποίων €750 εκατ. από εκδόσεις ομολόγων, €465 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €223 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €210,9 εκατ. διαγράφοντας αύξηση κατά 62,1% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 (€130,1 εκατ.).

Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 25,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη Μέση Κεφαλαιοποίηση του εννεαμήνου 2024 (€123,8 δισ. έναντι €98,5 δισ.).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 69,3% το εννεάμηνο 2025 έναντι

67,0% το εννεάμηνο 2024.

67,0% το εννεάμηνο 2024. Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 33,0% τα 51,2 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το εννεάμηνο 2025, από 38,5 χιλ. συμβόλαια το εννεάμηνο 2024.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της Athexgroup, είπε σχετικά: «Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου μας στο εννεάμηνο του 2025, καθώς και η μεγάλη αύξηση που καταγράφεται σε μια σειρά δεικτών της αγοράς, επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Με τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη συναλλακτική δραστηριότητα να ενισχύεται σημαντικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να κερδίζει σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

Η ένταξή μας στον Όμιλο Euronext αποτελεί κομβικό σημείο στην εξέλιξη του Ομίλου, που μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τις στρατηγικές μας φιλοδοξίες, να ενισχύσουμε το βάθος και την προβολή της αγοράς μας και να διευρύνουμε περαιτέρω τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Μαζί, δημιουργούμε μια ισχυρότερη, πιο συνδεδεμένη και πιο ανταγωνιστική αγορά για το μέλλον.»

Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Αναλυτικά, π κύκλος εργασιών του εννεαμήνου 2025 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €64,7 εκατ., έναντι €39,8 εκατ. του εννεαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 62,6%. Ποσοστό 73,4% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,1% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 10,5% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €26,2 εκατ. έναντι €19,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 27,0% (€14,6 εκατ. το εννεάμηνο 2025 έναντι €11,5 εκατ. το εννεάμηνο 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 41,5% εξαιτίας των αμοιβών συμβούλων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε €36,0 εκατ. έναντι €18,4 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το εννεάμηνο 2025 ανήλθαν στα €32,7 εκατ., έναντι €15,3 εκατ. το εννεάμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 113,7%.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 103,0% και διαμορφώθηκαν στα €26,8 εκατ. έναντι €13,2 εκατ. το εννεάμηνο 2024.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,464 έναντι €0,229 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Εικόνα της Αγοράς το Eννεάμηνο 2025

Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στο τέλος του εννεαμήνου 2025 στις 2.034,22 μονάδες με κέρδη 38,4% καταγράφοντας έντεκα συνεχόμενους μήνες ανόδου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €33,7 δισ. και διαμορφώθηκε σε €137,5 δισ., επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από τον Ιούνιο 2008. Το εννεάμηνο 2025, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, φθάνοντας τα €210,9 εκατ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Ο δείκτης τιμών της Εναλλακτικής Αγοράς βρέθηκε στις 18.229,39 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 18,3% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΝ.Α αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε €673,8 εκατ. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της Εναλλακτικής Αγοράς μειώθηκε στα €0,68 εκατ. από €1,0 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου 2024.

Στη διάρκεια του εννεαμήνου 2025 αντλήθηκαν συνολικά €1,4 δισ., εκ των οποίων €750 εκατ. από εκδόσεις ομολόγων, €465 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €223 εκατ. από νέες εισαγωγές (IPOs).

Επιτυχής έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών από την Euronext για την απόκτηση του Ομίλου ATHEX

Την 6η Οκτωβρίου 2025, η Euronext ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών («Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της HELLENIC EXCHANGES – ATHEX STOCK EXCHANGE S.A. («ATHEX»), ως αντάλλαγμα για νεοεκδοθείσες κοινές ονομαστικές μετοχές της Euronext («Μετοχές Ανταλλάγματος»).

Στις 19 Νοεμβρίου, η Euronext ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, οι μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα συνολικά 42.953.405 Μετοχές της ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX.

Οι πρώην κάτοχοι των Μετοχών της ATHEX που προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση, έλαβαν τις Μετοχές Ανταλλάγματος τις οποίες δικαιούνταν στις 24 Νοεμβρίου 2025, και οι Μετοχές Ανταλλάγματος εισήχθησαν επιτυχώς προς διαπραγμάτευση στις Ρυθμιζόμενες Αγορές της Euronext την ίδια ημέρα, 24 Νοεμβρίου 2025.