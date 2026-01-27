Νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» - Τι περιλαμβάνει και σε ποιους "λύνει τα χέρια"

Η ζήτηση κατοικιών παραμένει ισχυρή, με τις τιμές να ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία.

Η κυβέρνηση προχωρά με το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου η καθυστέρηση στην ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες επιδείνωσης του προβλήματος, σύμφωνα με ανάλυση της διαΝΕΟσις.

Τι Προβλέπει το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ανοίγει νέες δυνατότητες για κατασκευαστές και διαχειριστές ακινήτων, δίνοντας έμφαση σε δύο βασικούς άξονες:

Κατασκευή νέων κατοικιών από νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. Μετατροπή ακινήτων άλλης χρήσης σε οικιστικά, αξιοποιώντας υπάρχοντα κτίρια για μακροχρόνια μίσθωση.

Οι οικίες που θα κατασκευαστούν ή θα μετατραπούν θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας, με προκαθορισμένο μίσθωμα. Παράλληλα, οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν φορολογικά κίνητρα, καθώς προβλέπεται έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος για τα έσοδα που προκύπτουν από τα ενοίκια.

Η Αγορά Ακινήτων στην Ελλάδα

Η ζήτηση κατοικιών παραμένει ισχυρή, με τις τιμές να ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές δεν έχουν φτάσει ακόμη σε ανώτατο επίπεδο, και η τάση ανόδου αναμένεται να συνεχιστεί, τροφοδοτούμενη από:

Ισχυρή ζήτηση κατοικιών

Χαμηλή προσφορά ποιοτικού ακινήτου

Με βάση την έρευνα της ReDataset για την περίοδο 2022–2025, η αύξηση τιμών επεκτείνεται πλέον πέρα από τις παραδοσιακά ακριβές περιοχές της Αττικής, φτάνοντας σταδιακά και σε πιο οικονομικές ζώνες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και περιοχές που στο παρελθόν προσέφεραν οικονομική στέγη πλέον αντιμετωπίζουν πίεση στις τιμές.

Η γενική εικόνα δείχνει ότι η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα διατηρεί δυναμική (momentum) παρά τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις και την αβεβαιότητα που επικρατεί σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς:

Προωθεί την κατασκευή νέων κατοικιών και την αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων.

Προσφέρει σταθερά και μακροχρόνια μισθώματα.

Παρέχει φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες που συμμετέχουν.

Σε συνδυασμό με την συνεχόμενη αύξηση των τιμών και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων, το πρόγραμμα φαίνεται να αποτελεί σημαντική ευκαιρία για επενδυτές, κατασκευαστές και ενοικιαστές, στοχεύοντας στην σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.