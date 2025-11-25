Morgan Stanley: Η Ελλάδα κορυφαία αγορά στην περιοχή EEMEA για το 2026

Την Ελλάδα αναδεικνύει η Morgan Stanley ως μία από τις πιο ελκυστικές αγορές στην περιοχή Emerging Europe, Middle East & Africa (EEMEA) για το 2026, δίνοντας στις ελληνικές μετοχές σύσταση «overweight». Η διεθνής επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να ξεχωρίζει, με κύριο μοχλό την ισχυρή παρουσία των ελληνικών τραπεζών.

Ελλάδα: Από αναδυόμενη αγορά σε διαχρονικό πρωταγωνιστή

Σύμφωνα με την έκθεση 2026 EEMEA Outlook, η Ελλάδα ξεπερνά πλέον τα στενά όρια μιας αναδυόμενης αγοράς. Οι ελληνικές μετοχές καταγράφουν σταθερά κορυφαίες αποδόσεις σε όλη την περιοχή, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο και διατηρήσιμο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι τράπεζες στο προσκήνιο

Στο επίκεντρο της θετικής αξιολόγησης βρίσκονται οι συστημικές τράπεζες — Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Η Morgan Stanley τις κατατάσσει στα υψηλότερα επίπεδα των μοντέλων ποιότητας, ισχυρής δυναμικής και υγιών ισολογισμών.

Η έκθεση τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζουν πλέον χαρακτηριστικά ώριμων ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ομίλων, με σημαντική πρόοδο στα θεμελιώδη μεγέθη τους.

Χώρος για περαιτέρω βελτίωση

Παρά τη σημαντική σύγκλιση των αποτιμήσεων με τις ευρωπαϊκές αγορές, η Morgan Stanley επισημαίνει πως υπάρχει ακόμη περιθώριο σύγκλισης στο κόστος ιδίων κεφαλαίων. Αυτό αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς.

«Δομικά υποτιμημένη» η ελληνική αγορά

Παρά το έντονο ανοδικό ράλι του 2025, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ελληνική αγορά παραμένει ελκυστική. Όπως σημειώνει, δεν είναι υπερτιμημένη — αντιθέτως, εξακολουθεί να είναι δομικά υποτιμημένη, γεγονός που ενισχύει τη θετική επενδυτική προοπτική για τους επενδυτές το 2026.