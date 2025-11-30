Το ελληνικό ραντεβού με …30 τρισ. δολ. και την Morgan Stanley στο Λονδίνο

Ένα σημαντικό ραντεβού δίνουν η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο και οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες με 100 ισχυρά funds του πλανήτη που διαχειρίζονται περίπου 30 τρισ. δολάρια.

Το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί, στο Λονδίνο τη Δευτέρα και την Τρίτη, στα πλαίσιο του 4ου Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το παρών θα δώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η κυβέρνηση.

Η Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή. Ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι ( όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.

Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του μ.ο της Ε.Ε για έκτο χρόνο), η τελευταία ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της ανάπτυξης, είναι μερικοί από τους παράγοντες που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα.

«Όπλα» της ελληνικής αποστολής για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αποτελούν τα εξής δεδομένα:

- Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν "ελεύθερο διάδρομο" ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η Ελληνική Οικονομία θα είναι και το 2026, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε. Για έκτη χρονιά εφέτος η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

- Η δημοσιονομική σταθερότητα. Η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μια θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται. Ραγδαία μείωση του ελληνικού χρέους βλέπει ο διεθνής οίκος Wood & Co,από το 154,1% το 2024 σε 101,3% το 2030.

- Το νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, με τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος να αναβαθμίζεται μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο. Η χώρα καθίσταται κομβικό σημείο εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG προς την Ευρώπη,. Με τον τρόπο αυτό, ο ρόλος της ως γέφυρα ενέργειας από τις ΗΠΑ προς την ευρωπαϊκή αγορά ενισχύεται και εδραιώνεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη.

-Προσφάτως ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.

- Με εξαγορά του Χ.Α από το Euronext αλλάζει πίστα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου (περίπου 12 δισ. ημερησίως).

-Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών. Η διαφαινόμενη καταγραφή ιστορικών υψηλών στα μερίσματα των εισηγμένων. Όπως όλα δείχνουν το 2025 θα εξελιχθεί σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι στιγμής οι τακτικές διανομές μερισμάτων είναι λίγο χαμηλότερα από τα 5 δισ. ευρώ και εάν προσθέσουμε και τα προμερίσματα των τραπεζών και του ΟΠΑΠ θα οδηγηθούμε σε υπέρβαση του ιστορικού υψηλού των 5,4 δισ. ευρώ του 2007.

Τα ελληνικά ομόλογα

- Η δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων. Θετικές προοπτικές για το 2026 στην Πιστοληπτική Αξιολόγηση Κρατικών Ομολόγων διακρίνει η Τράπεζα Πειραιώς, εκτιμώντας μάλιστα πως «εάν η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας διατηρηθεί, τότε η πρόβλεψη μας είναι για μια επιπλέον αναβάθμιση σε Baa2 κατά τη διάρκεια του 2026».

Από το β' εξάμηνο του 2019, το ελληνικό αξιόχρεο αυξήθηκε κατά τέσσερις βαθμίδες από τον Fitch, τον DBRS και τον Scope (από ΒΒ-σε ΒΒΒ) και κατά πέντε βαθμίδες από τον S&P (από Β+ σε ΒΒΒ) καθώς το μεγάλο δημόσιο χρέος της Ελλάδας ακολούθησε ταχεία πτωτική πορεία και η οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις, σημειώνοντας ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από της Ευρωζώνης. Ο Moody's αναβάθμισε επίσης την Ελλάδα τέσσερις βαθμίδες την ίδια περίοδο, δίνοντας εφέτος τον Μάρτιο την επενδυτική βαθμίδα, αλλά με την αξιολόγησή του ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα από τους άλλους οίκους.

Οι τράπεζες

- Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 3,509 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025 ενθαρρυντικό στοιχείο σταθεροποίησης της κερδοφορίας. Όλα δείχνουν ότι και το 2025 οι τέσσερις συστημικοί πυλώνες της αγοράς θα ξεπεράσουν με άνεση τα 4 δισ. ευρώ. Με αυτή την επίδοση θα μπορούν να συνεχίσουν να μοιράζουν καλά μερίσματα αλλά και να δημιουργήσουν κεφάλαια απαραίτητα για χορήγηση νέων δανείων.

Οι ελληνικές τράπεζες ωφελούνται σημαντικά από το ελληνικό story ανάκαμψης και την αύξηση του εταιρικού δανεισμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων.