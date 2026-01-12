Morgan Stanley: Κλείνει τα long στα ελληνικά ομόλογα και «παίζει» άλλες ευρωπαϊκές αγορές

Τα μοντέλα της Morgan Stanley δείχνουν ότι τα ιρλανδικά ομόλογα είναι υποτιμημένα κατά 11 μονάδες βάσης

Η Morgan Stanley έκλεισε πρόσφατα τις long θέσεις της στα ελληνικά ομόλογα, αφού το trade πέτυχε τους στόχους του τον Δεκέμβριο. Παρότι ο επενδυτικός οίκος έβγαλε κέρδη από την Ελλάδα, συνεχίζει να προβλέπει συρρίκνωση των spreads μεταξύ των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, αξιοποιώντας διαφορετικά trades σε άλλες αγορές.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα προτείνει long θέσεις σε:

Ισπανικά ομόλογα έναντι γερμανικών

Ιταλικά ομόλογα έναντι βελγικών

Ιρλανδικά ομόλογα έναντι γερμανικών

Η επιλογή των ιρλανδικών ομολόγων στηρίζεται στη θετική μακροοικονομική εικόνα της χώρας, παρά την καθυστέρηση αναβαθμίσεων από Moody’s και S&P μέσα στο 2025 λόγω αβεβαιότητας στο μέτωπο των δασμών. Η αβεβαιότητα αυτή οδήγησε σε υποαποδόσεις των ιρλανδικών ομολόγων, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους επενδυτές. Τα μοντέλα της Morgan Stanley δείχνουν ότι τα ιρλανδικά ομόλογα είναι υποτιμημένα κατά 11 μονάδες βάσης, με τις αναμενόμενες αναβαθμίσεις το 2026 να μειώνουν την υποτίμηση κατά περίπου 3 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, τα γαλλικά ομόλογα θεωρούνται επίσης φθηνά, λόγω πολιτικού ρίσκου, το οποίο αναμένεται να παραμείνει παράγοντα πίεσης στις αγορές.

Όσον αφορά την αγορά ομολόγων γενικότερα, η Morgan Stanley προβλέπει αύξηση των εκδόσεων ευρωπαϊκών κρατικών χρεογράφων κατά 7% το 2026, φτάνοντας τα 1,5 τρισ. ευρώ. Ο Ιανουάριος παραδοσιακά συγκεντρώνει τις περισσότερες εκδόσεις, με τις χώρες της Ευρωζώνης να δανείζονται κατά μέσο όρο το 13% των συνολικών τους αναγκών για τη χρονιά. Φέτος, αναμένεται ότι μόνο μέσω δημοπρασιών οι κυβερνήσεις θα αντλήσουν 95-105 δισ. ευρώ, καθώς όλες οι χώρες εκτός Ολλανδίας και Γερμανίας θα προχωρήσουν σε κοινοπρακτικές εκδόσεις.

Η στρατηγική της Morgan Stanley δείχνει μια σαφή μετατόπιση από τα ελληνικά ομόλογα σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τις αποτιμήσεις, τις αναμενόμενες αναβαθμίσεις και τις μεταβολές στα spreads για να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις.