Χαλκός vs πετρέλαιο: Η μεγάλη ανατροπή στον ευρωπαϊκό κλάδο των resources

Μια έντονη και ιστορική απόκλιση στις τιμές των εμπορευμάτων έχει προκαλέσει σημαντική διαφοροποίηση εντός του ευρωπαϊκού κλάδου πρώτων υλών, επισημαίνει η BofA, σημειώνοντας πως τους τελευταίους μήνες καταγράφεται ισχυρή άνοδος στα μέταλλα, με τον χαλκό να ενισχύεται πάνω από 50%, την ίδια στιγμή που οι τιμές της ενέργειας υποχωρούν, με το πετρέλαιο να καταγράφει πτώση περίπου 30% και να αγγίζει χαμηλά τετραετίας.

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ο λόγος χαλκού προς πετρέλαιο να πλησιάζει υψηλά 40ετίας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε έντονη απόκλιση μεταξύ των επιμέρους κλάδων: οι εξορυκτικές εταιρείες έχουν υπεραποδώσει κατά περίπου 40% από τον Απρίλιο, ενώ ο ενεργειακός κλάδος έχει υποαποδώσει σχεδόν κατά 15%.

Υποβάθμιση εξορυκτικών – Αναβάθμιση ενέργειας

Σύμφωνα με την BofA, oι αποτιμήσεις στον κλάδο των resources εμφανίζονται πλέον υπερβολικές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μετά την έντονη άνοδο των εξορυκτικών εταιρειών, οι καθοδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τους μακροοικονομικούς παράγοντες γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Συγκεκριμένα:

1. Υπάρχει περιθώριο διόρθωσης στον χαλκό, βάσει των προβλέψεων των στρατηγικών μας αναλυτών για το τέλος του 2026.

2. Ενδεχόμενες αρνητικές εκπλήξεις στην παγκόσμια οικονομία τείνουν να πλήττουν τους κυκλικούς κλάδους υψηλού beta, όπως οι εξορυκτικές εταιρείες.

3. Η θετική προοπτική για τη στερλίνα, σύμφωνα με τους FX strategists, λειτουργεί αρνητικά για τον κλάδο, καθώς πολλές εξορυκτικές εταιρείες είναι εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνολικά, οι μακροοικονομικές προβλέψεις της BofA δείχνουν πιθανή υποαπόδοση περίπου 15% για τις εξορυκτικές εταιρείες έως το τέλος του έτους. Για τον λόγο αυτό, υποβαθμίζει τον κλάδο από marketweight σε underweight.

Αντίθετα, στον ενεργειακό κλάδο, μετά από υποαπόδοση σχεδόν 10% από τις αρχές Δεκεμβρίου, η υπερβολική απόκλιση σε σχέση με την πορεία που υποδηλώνουν οι τιμές του πετρελαίου έχει σε μεγάλο βαθμό διορθωθεί. Οι εκτιμήσεις για σταδιακή υποχώρηση του πετρελαίου προς τα 60 δολάρια το βαρέλι αφήνουν περιορισμένο περιθώριο για περαιτέρω υποαπόδοση μέσα στη χρονιά. Έτσι, η BofA αναβαθμίζει τον κλάδο της ενέργειας από underweight σε marketweight.

Επιφυλακτικότητα για τις τράπεζες

Η BofA διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στις τράπεζες, οι οποίες παραμένουν αγαπημένη επιλογή της αγοράς, καθώς αναμένει διεύρυνση των πιστωτικών spreads και χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε marketweight, προχωρά και σε αναβάθμιση του ασφαλιστικού κλάδου σε marketweight, έπειτα από την πρόσφατη υποαπόδοσή του. Οι μακροοικονομικές και αγοραίες προβλέψεις της BofA δεν δείχνουν περαιτέρω πιέσεις για τον κλάδο το επόμενο διάστημα.

Αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Προτίμηση σε αμυντικούς κλάδους

H BofA παραμένει αρνητική συνολικά για τις ευρωπαϊκές μετοχές και διατηρεί underweight τους κυκλικούς κλάδους έναντι των αμυντικών. Με τα ασφάλιστρα κινδύνου να βρίσκονται κοντά σε χαμηλά 20ετίας και τις προσδοκίες για περιθώρια κερδοφορίας σε ιστορικά υψηλά, θεωρεί ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους που απορρέουν από την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι προβλέψεις της BofA δείχνουν πιθανή πτώση σχεδόν 15% για τον δείκτη Stoxx 600 και υποαπόδοση περίπου 10% για τους κυκλικούς κλάδους το επόμενο διάστημα.