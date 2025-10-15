Morgan Stanley: Εκτίναξη κερδοφορίας με τζίρο ρεκόρ στο τρίτο τρίμηνο

H κερδοφορία της ξεπέρασε κατά πολύ τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 2,1 δολ. ανά μετοχή.

Αισθητά υψηλότερα από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές κινήθηκε η Morgan Stanley στο τρίτο τρίμηνο, επωφελούμενη και αυτοί όπως όλες οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες από την εκτίναξη των επιχειρηματικών deals.

Ειδικότερα, η Morgan Stanley ανακοίνωσε κέρδη 4,6 δισ. δολαρίων ή 2,8 δολ. ανά μετοχή, αυξημένα κατά 44% από τα 3,2 δισ. ή 1,88 δολ. ανά μετοχή κατά το τρίτο τρίμηνο πέρυσι.

Παράλληλα, η κερδοφορία της ξεπέρασε κατά πολύ τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 2,1 δολ. ανά μετοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Morgan Stanley κατέγραψε ρεκόρ συνολικών εσόδων στο τρίμηνο στα 18,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από 1,5 δισ. τη μέση εκτίμηση των αναλυτών στα 16,7 δισ.

Ακολουθώντας της γενικότερη τάση που έδειξαν και οι υπόλοιπες αμερικανικές τράπεζες, ο τζίρος της επενδυτικής τραπεζικής της Morgan Stanley εκτινάχθηκε κατά 44% στα 2,11 δισ. δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η μετοχή της Morgan Stanley, που ενισχύεται κατά 24% εντός 2025, καταγράφει σήμερα άλμα άνω του 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street λίγο μετά τις ανακοινώσεις της.