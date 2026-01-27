Axia για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος 44,2 ευρώ και περιθώριο ανόδου 38%

Η Axia Ventures Group θέτει νέα αυξημένη τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στα 44,2 ευρώ από 27,4 ευρώ προηγουμένως, γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 37,6% από τα επίπεδα της 23ης Ιανουαρίου (32,12 ευρώ). Παράλληλα, η χρηματιστηριακή εταιρεία διατηρεί τη σύσταση «buy» (αγορά) για τη μετοχή, εκτιμώντας ότι η συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φτάνει τα 4,57 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Axia, το επενδυτικό story της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους, καθώς οι υφιστάμενες δραστηριότητες υπεραποδίδουν σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις, ενώ οι ήδη κατοχυρωμένες παραχωρήσεις μετατρέπονται σταδιακά σε απτά και αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η αγορά αποτιμά σε μεγάλο βαθμό την αξία των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, όχι όμως και των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη συμφωνηθεί, ξεκινώντας από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης, με τα 1,9 δισ. ευρώ ιδίων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί να αρχίζουν μόλις τώρα να αποδίδουν.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος κινείται σε πολλαπλά μέτωπα για την εξασφάλιση νέων κατασκευαστικών projects, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο-ρεκόρ των 9,2 δισ. ευρώ, ενώ πρόσθετη αξία αναμένεται και από τη στρατηγική σύμπραξη με τη Motor Oil στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ενέργειας. Οι τρέχουσες δραστηριότητες παραμένουν ισχυρές, με τις παραχωρήσεις να επωφελούνται από την αύξηση της κυκλοφορίας και τα τιμολόγια που συνδέονται με τον πληθωρισμό, τις κατασκευές να στηρίζονται στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο και τη συνεργασία με τη Motor Oil να ενισχύει την παρουσία του ομίλου στη λιανική αγορά ενέργειας.

Καθοριστικός για την αναθεωρημένη αποτίμηση της Axia θεωρείται ο ρόλος της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η Ιανουαρίου 2026, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κατέχει το 90% της κοινοπραξίας. Η Εγνατία Οδός εκτιμάται ότι θα αποδώσει μερίσματα περίπου 5 δισ. ευρώ σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, έναντι περίπου 3,4 δισ. ευρώ της Αττικής Οδού, ενώ το κόστος απόκτησής της ανήλθε σε 1,27 δισ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από τα 3,27 δισ. ευρώ της Αττικής Οδού.

Το pipeline παραχωρήσεων περιλαμβάνει έργα που θα αρχίσουν να δημιουργούν ταμειακές ροές τα επόμενα χρόνια, όπως το αεροδρόμιο στο Καστέλι που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι προτιμητέος ανάδοχος για τον ΒΟΑΚ, με τη σχετική σύμβαση να εκτιμάται ότι θα οριστικοποιηθεί προσεχώς. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο συγκρότημα καζίνο στην Ευρώπη, στο Ελληνικό, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του 50% του project στην Αμφιλοχία, ενός έργου αντλησιοταμίευσης ισχύος 700 MW.

Η Axia υπολογίζει ότι ο όμιλος διαθέτει «πυρομαχικά» άνω των 1,5 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις την επόμενη πενταετία, με καθαρό δανεισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ και άνω των 800 εκατ. ευρώ σε αναμενόμενες διανομές. Η μόχλευση αναμένεται να κορυφωθεί το 2025 μετά την απόκτηση της Εγνατίας (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στο 7,4x) πριν αποκλιμακωθεί σταδιακά στο 4,8x έως το 2029. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου προβλέπεται να αυξηθούν από 607 εκατ. ευρώ το 2025 σε 770 εκατ. ευρώ το 2029, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν, από 138 εκατ. ευρώ σε 313 εκατ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της, η Axia εκτιμά ότι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αντανακλά κυρίως τις υφιστάμενες δραστηριότητες και όχι τις επενδύσεις που ήδη υλοποιούνται ή έχουν συμφωνηθεί, οι οποίες θα αρχίσουν να αποδίδουν τα επόμενα χρόνια, με αιχμή την Εγνατία Οδό.