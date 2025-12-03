ΗΠΑ: Απρόσμενη μείωση θέσεων εργασίας – Η μεγαλύτερη από το 2023

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι διχασμένοι ως προς το αν θα μειώσουν τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Οι αμερικανικές εταιρείες προχώρησαν στη μεγαλύτερη μείωση θέσεων εργασίας από τις αρχές του 2023, ενισχύοντας τις ανησυχίες για μια ισχυρή αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 32.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ενώ η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων ήταν για αύξηση 10.000 θέσεων. Πρόκειται για την τέταρτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες που μειώνονται τα μισθολόγια.

Η αδύναμη έκθεση της ADP της Τετάρτης ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες για ταχύτερη επιδείνωση της αγοράς εργασίας ενόψει της τελικής συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για το τρέχον έτος την επόμενη εβδομάδα. Η έκθεση αυτή ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη επιρροή από το συνηθισμένο, καθώς είναι μία από τις λίγες ενημερωμένες εκθέσεις που θα έχουν στη διάθεσή τους οι αξιωματούχοι μέχρι τότε, δεδομένου ότι η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης καθυστέρησε την έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι διχασμένοι ως προς το αν θα μειώσουν τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς προσπαθούν να εξισορροπήσουν την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας με τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό. Ωστόσο, οι επενδυτές αναμένουν ευρέως ότι η Fed θα μειώσει το κόστος δανεισμού την επόμενη εβδομάδα.

Οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες ηγήθηκαν στη μείωση θέσεων εργασίας, ακολουθούμενες από τον τομέα της πληροφορικής και της μεταποίησης. Οι προσλήψεις στον τομέα της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας αυξήθηκαν.

Μέχρι πρόσφατα, οι οικονομολόγοι έλεγαν σε μεγάλο βαθμό ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων. Ωστόσο, μια σειρά από μεγάλες εταιρείες, όπως η Apple Inc. και η Verizon Communications Inc., πρόσφατα προχώρησαν σε περικοπές προσωπικού ή ανακοίνωσαν σχέδια για κάτι τέτοιο, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της ανεργίας.

Η έκθεση της ADP, που δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με το Stanford Digital Economy Lab, έδειξε επίσης ότι η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε. Οι εργαζόμενοι που άλλαξαν εργασία είδαν αύξηση 6,3% στους μισθούς τους, τη χαμηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2021. Όσοι παρέμειναν στην ίδια θέση είδαν αύξηση 4,4%. Η ADP βασίζει τα ευρήματά της σε μισθοδοσίες που καλύπτουν περισσότερους από 26 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ.

Με την αγορά εργασίας να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αξιωματούχων της Fed, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα παρακολουθούν επίσης με ιδιαίτερη προσοχή και άλλες πηγές δεδομένων. Οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας παραμένουν σχετικά χαμηλές, ενώ η απασχόληση σημείωσε ελαφρά μείωση στην τελευταία έρευνα Beige Book της Fed για τις περιφερειακές επιχειρηματικές επαφές.

Η έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, η οποία αρχικά επρόκειτο να δημοσιευθεί στις 5 Δεκεμβρίου, θα παρουσιαστεί τελικά στις 16 Δεκεμβρίου, καθώς η συλλογή δεδομένων διακόπηκε κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης. Εκτός από τις μηνιαίες εκθέσεις, η ADP άρχισε πρόσφατα να δημοσιεύει ξεχωριστά στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση. Τα μισθολόγια μειώθηκαν σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες μετρήσεις.