Σε ιστορικά υψηλά ο χρυσός καθώς το δολάριο υποχωρεί ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Οι traders στοιχηματίζουν ότι η Fed θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο

- Η τιμή του χρυσού ανέβηκε σε ιστορικό υψηλό την Τρίτη, χάρη στην υποτίμηση του δολαρίου ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve - Fed) αργότερα σήμερα, όπου η νομισματική αρχή αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,3% στα 3.688,41 δολάρια ανά ουγγιά φού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.697,05 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 0,2% στα 3.726,70 δολάρια.

«Το ασθενέστερο δολάριο παίζει ρόλο, αλλά όλα συνδέονται με την προσδοκία ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Οι traders προεξοφλούν μια σχεδόν βέβαιη μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της διήμερης συνάντησης στις 17 Σεπτεμβρίου, με μικρή πιθανότητα μείωσης 50 μονάδων βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, κάλεσε τον πρόεδρο της Fed, Πάουελ, να θεσπίσει μια «μεγαλύτερη» μείωση των επιτοκίων .

Οι traders στοιχηματίζουν ότι η Fed θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο, κάτι που στηρίζει επίσης τον χρυσό, δήλωσε ο Carlo Alberto De Casa, εξωτερικός αναλυτής στον τραπεζικό όμιλο Swissquote.

Τα μη αποδοτικά χρυσά νομίσματα τείνουν να αποδίδουν καλά σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

«Περίπου την ανακοίνωση της Fed, θα πρέπει να δούμε υψηλότερη μεταβλητότητα, ειδικά εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά αντιληφθούν ότι η μείωση των επιτοκίων έρχεται με μια επιθετική δήλωση. Αλλά με την επιθυμία του Τραμπ να δει χαμηλότερα επιτόκια, πιστεύω ότι ο χρυσός είναι πιθανό να κινηθεί υψηλότερα από εδώ και πέρα ​​τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε ο Staunovo.

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, ένα εφετείο των ΗΠΑ αρνήθηκε να επιτρέψει στον Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ - το τελευταίο βήμα σε μια νομική διαμάχη που απειλεί τη μακροχρόνια ανεξαρτησία της Fed.

Η εξαιρετική άνοδος της τιμής του χρυσού σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά δείχνει όλα τα σημάδια ότι θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του 2025, αλλά μια υγιής διόρθωση είναι πιθανή πριν ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια/ουγγιά το 2026, δήλωσαν traders και ειδικοί του κλάδου στο περιθώριο του Συνεδρίου Χρυσού της Ινδίας στο Νέο Δελχί.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού παρέμεινε σταθερή στα 42,70 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα παρέμεινε αμετάβλητη στα 1.400,58 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,3% στα 1.187,94 δολάρια.