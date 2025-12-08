Η Paramount αντεπιτίθεται με προσφορά $108,4 δισ. για τη Warner Bros

Προσπάθεια να παρεμποδίσει τη συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Netflix.

Η Paramount Skydance ανακοίνωσε τη Δευτέρα προσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε μια προσπάθεια να παρεμποδίσει τη συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Netflix.

Η Paramount προσφέρει 30,00 δολ. ανά μετοχή σε μετρητά για την εξαγορά της WBD, με την προτεινόμενη συναλλαγή να αφορά το σύνολο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος Global Networks.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, "η προσφορά της Paramount για το σύνολο της WBD προσφέρει στους μετόχους 18 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε μετρητά από αυτή της Netflix".

Η Paramount επιδιώκει να δημιουργήσει έναν κολοσσό που θα αμφισβητούσε την κυριαρχία του γίγαντα του streaming.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολία για την εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει ήδη αποκτήσει "πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς" και προσθέτοντας πως "αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα".

"Θα εμπλακώ στην απόφαση" των εποπτικών αρχών για την εξαγορά αυτή, έναντι τιμήματος 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε την Κυριακή ο πρόεδρος σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Κέντρο Κένεντι, μεγάλη αίθουσα θεαμάτων στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, για δημόσια εκδήλωση απονομής βραβείων.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είπε επίσης ότι ο συνδιευθυντής του Netflix Τεντ Σαράντος πήγε πρόσφατα να τον δει στον Λευκό Οίκο.

Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros.

Το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία (on demand) μέσω διαδικτύου στον κόσμο, ενώ η HBO Max βρίσκεται στην τρίτη θέση (χωρίς να λογαριάζεται η Amazon Prime Video), με την Disney+ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η πλατφόρμα θα αποκτήσει έτσι πελώριο κατάλογο, που συμπεριλαμβάνει τις σειρές ταινιών του Χάρι Πότερ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των υπερηρώων της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν...) και τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Game of Thrones.

Δεν θα αποκτήσει αντίθετα τα τηλεοπτικά κανάλια της WBD, ή αλλιώς ιδίως το Discovery Channel και το CNN, καθώς είναι ενταγμένα σε χωριστό σχήμα της Warner Bros, εισηγμένο στο χρηματιστήριο.

Εκτός από τη Netflix, η εταιρεία είχε λάβει επίσης προσφορές από τις Paramount Skydance και Comcast, ωστόσο η Paramount κατηγόρησε στη συνέχεια τη Warner Bros. ότι διεξήγαγε μια άδικη διαδικασία που ευνοούσε τη Netflix.