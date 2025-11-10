Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός – Που «ποντάρουν» οι αγορές

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περίπου 8% από το ιστορικό υψηλό άνω των 4.380 δολαρίων η ουγγιά στα μέσα Οκτωβρίου.

Ο χρυσός ενισχύθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η εξασθένιση της αμερικανικής οικονομίας υπερίσχυσε της προόδου προς τον τερματισμό του shutdown.

Η τιμή του διαπραγματεύθηκε κοντά στα 4.050 δολάρια η ουγγιά, αφού έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν αμετάβλητη. Το πολύτιμο μέταλλο συνέχισε την άνοδο της Παρασκευής, όταν δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ υποχώρησε σε επίπεδα κοντά στα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, καθώς το shutdown και οι αυξανόμενες τιμές επιβαρύνουν τις προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το αδιέξοδο στη Γερουσία, που έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας, φαίνεται πάντως να οδεύει προς λύση, σύμφωνα με πηγές που αναφέρονται σε ομάδα μετριοπαθών Δημοκρατικών γερουσιαστών που συμφώνησαν να στηρίξουν συμφωνία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Η αναστολή δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων έχει αναγκάσει τη Federal Reserve να «πετά στα τυφλά», την ώρα που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ υψηλού πληθωρισμού και αδύναμης αγοράς εργασίας.

«Όταν υποχωρεί ο κίνδυνος shutdown, οι επενδυτές στρέφουν ξανά την προσοχή τους στις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Fed», δήλωσε ο Βάσου Μένον, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Oversea-Chinese Banking Corp.

«Αν η λήξη του shutdown επιτρέψει την επανακυκλοφορία των καθυστερημένων μακροοικονομικών δεδομένων, αυτό θα μπορούσε να δώσει στη Fed περιθώριο για ταχύτερη χαλάρωση, εφόσον τα στοιχεία δείξουν επιβράδυνση της ανάπτυξης».

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περίπου 8% από το ιστορικό υψηλό άνω των 4.380 δολαρίων η ουγγιά στα μέσα Οκτωβρίου. Παραμένει ωστόσο ενισχυμένος πάνω από 50% από την αρχή του έτους, καθώς οι ισχυροί παράγοντες που στηρίζουν την άνοδό του —οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, καθώς και αυξημένες αγορές από κεντρικές τράπεζες και καταναλωτές— παραμένουν ενεργοί.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ζήτησης, αύξησε τα αποθέματά της σε χρυσό για 12ο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Τα ETFs που επενδύουν σε χρυσό έχουν επίσης καταγράψει καθαρές εισροές τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 4.048,69 δολάρια η ουγγιά στις 11:20 το πρωί στη Σιγκαπούρη. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot σημείωσε άνοδο 0,1%. Ανοδικά κινήθηκαν και το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο.