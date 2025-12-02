Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, η Μογκερίνι κρατείται με άλλα δύο άτομα

Συνελήφθη στις Βρυξέλλες η Φεντερίκα Μογκερίνι στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που αφορά το Κολλέγιο της Ευρώπης και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Politico, οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και στο Κολλέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες για φερόμενη απάτη κατά την ίδρυση ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών και συνέλαβαν τρεις υπόπτους.

Η EEAS είναι η πτέρυγα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και μέχρι το 2019 επικεφαλής ήταν η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι.

Από το 2020, η Μογκερίνι είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενός κέντρου εκπαίδευσης για μελλοντικούς αξιωματούχους της ΕΕ.

Η βελγική εφημερίδα L’Echo ανέφερε ότι η Μογκερίνι βρίσκεται υπό κράτηση, αλλά το Κολλέγιο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι βελγικές αρχές ερευνούν τη Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόγραμμα για νεότερους διπλωμάτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ που διευθύνεται από το Κολλέγιο της Ευρώπης και του οποίου η Μογκερίνι είναι διευθύντρια από τον Αύγουστο του 2022.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έχει «έντονες υποψίες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «θεμιτού ανταγωνισμού» όταν η EEAS ανέθεσε τον διαγωνισμό για την ίδρυση της διπλωματικής ακαδημίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το κολέγιο ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

Ένας αξιωματούχος της ΕΥΕΔ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μιλήσει ειλικρινά, δήλωσε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διοικητικό κτίριο των γραφείων της στις Βρυξέλλες, στην οδό Rue d’Arlon 62, όχι στο κεντρικό κτίριο στον κυκλικό κόμβο Schuman. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις και να αφήσουν τις πόρτες και τα έπιπλά τους ξεκλείδωτα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο POLITICO ότι οι επιδρομές συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην EEAS την Τρίτη στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα… κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν από τον επαναδιορισμό της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Δεκέμβριο του 2024.

Όταν ρωτήθηκαν για περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής ενημέρωσης της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι αρνήθηκαν να σχολιάσουν εάν κάποιος από τους υπαλλήλους του οργάνου είχε τεθεί υπό κράτηση ή να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα.

Η EPPO δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τις αρχές να άρουν την ασυλία —που συνήθως παρέχεται σε διπλωμάτες, προστατεύοντάς τους από νομικές ενέργειες— «αρκετών υπόπτων» πριν από την έρευνα, και ότι αυτή χορηγήθηκε. Δεν διευκρίνισε σε ποιους φορείς είχε υποβάλει τα αιτήματα.