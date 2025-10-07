Ο χρυσός συνεχίζει το τρελό ράλι ανόδου - Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Η Goldman Sachs, σε νέα έκθεση της, προχώρησε σε νέα ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για τον χρυσό

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ την Τρίτη, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις επίλυσης του αδιεξόδου ανάμεσα στα δύο σώματα του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παράλληλα, η βεβαιότητα των επενδυτών πως η Fed θα προχωρήσει σε νέα περικοπή των επιτοκίων μέσα στο μήνα προσέφεραν πρόσθετη στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Συγκεκριμένα, στις 16:00 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) Δεκεμβρίου στην αμερικανική αγορά ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των 4.000 δολαρίων, στα 4.004,40 δολάρια την ουγγιά. Την ίδια ώρα η διεθνής τιμή spot του χρυσού κέρδιζε 0,81% φτάνοντας τα 3.984,18 δολάρια την ουγγιά.

«Βλέπουμε τόσο θεμελιώδεις όσο και βασισμένους στην ορμή λόγους για την περαιτέρω άνοδο του χρυσού και τώρα αναμένουμε ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 4.200 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους», ανέφερε η UBS σε σημείωμα.

«Οι πιθανότητες για μειώσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από το 80%, γεγονός που στηρίζει τις τιμές του χρυσού. Επίσης, η κατάσταση με το shutdown παραμένει άλυτη, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο σωμάτων του Κογκρέσου», εξήγησε στο CNBC ο Κέλβιν Γουόνγκ της OANDA.

Πάντως, στελέχη της Fed, σε δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική στάση, θέλοντας να κρατήσουν τις προσδοκίες της αγοράς χαμηλά δεδομένου του υψηλού πληθωρισμού. Ανάμεσα τους ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, ο οποίος σε ομιλία του σήμερα ξεκαθάρισε ότι είναι απρόθυμος να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Όπως είπε, η Fed θα πρέπει να «παραμείνει επικεντρωμένη στον κίνδυνο υπερβολικά υψηλού πληθωρισμού» και όχι στην εμφανιζόμενη αδυναμία της αγοράς εργασίας.

Παρά τις δηλώσεις Σμιντ, οι αγορές εξακολουθούν να τιμολογούν νέες μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τόσο τον Οκτώβριο (σε ποσοστό 95%) όσο και τον Δεκέμβριο (σε ποσοστό 83%), σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Αν οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, ο χρυσός θα συνεχίσει να ενισχύεται. Σημειωτέον πως για φέτος τα κέρδη του ήδη φτάνουν το 51%, με φόντο την αποδυνάμωση του δολαρίου, τη διεθνή αβεβαιότητα και τις ισχυρές αγορές χρυσού από διεθνείς κεντρικές τράπεζες.

Η Goldman Sachs, σε νέα έκθεση της, προχώρησε σε νέα ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για τον χρυσό εκτιμώντας πως η τιμή του πολύτιμου μετάλλου θα εκτιναχθεί έως και τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά έναντι των 4.300 δολαρίων που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη της.