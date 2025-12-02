Πολεμικές ιαχές Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να κάνει πόλεμο, εμείς είμαστε έτοιμοι

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν λίγο πριν από τις διαβουλεύσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, υπογραμμίζοντας πως, αν η Ευρώπη θέλει να κάνει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη, αν και η χώρα του δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Ο ίδιος τόνισε πως οι Ευρωπαίοι αποκλείστηκαν από τις συζητήσεις από μόνοι τους και διευκρίνισε πως εμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχουν ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων.

Μάλιστα, δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του πολέμου και ως ανθρώπους που δεν έχουν ειρηνική ατζέντα.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε ότι οι απαιτήσεις που έχει η Ευρώπη δεν γίνονται αποδεκτές από τη Ρωσία, που τις θεωρεί απολύτως απαράδεκτες.

Την ίδια στιγμή, δήλωσε ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία. Χαρακτήρισε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στην Τουρκία ως πειρατεία και δήλωσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών εγκαταστάσεων και πλοίων.



Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που μετέφερε ηλιέλαιο ανέφερε επίθεση με drone στα ανοικτά των τουρκικών ακτών την Τρίτη, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματος δεν υπέστησαν τραυματισμούς, σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή αρχή και την ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca. Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.

Ο Πούτιν απείλησε να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα, λέγοντας πως «η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ’ αρχήν αδύνατη».

Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή του να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα. Η Ρωσία έχει καταλάβει εκτάσεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού.

Υποστήριξε πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού. Σημειώνεται πως το Κίεβο διαψεύδει πως η πόλη βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται πως ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασε νωρίτερα σήμερα στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.