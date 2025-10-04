Χρυσός: Η Goldman Sachs προβλέπει αύξηση 6% έως τα μέσα 2026

H τιμή του χρυσού θα αυξηθεί κατά 6% μέχρι τα μέσα του 2026 (από τις 24 Σεπτεμβρίου), σύμφωνα με την πρόβλεψη της Goldman Sachs Research, που εκτιμά ότι η ζήτηση θα υποστηριχθεί από βασικές ομάδες αγοραστών που έχουν συμβάλει σε μια σειρά από ιστορικά υψηλά για το κίτρινο μέταλλο.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% το 2025 και βρίσκεται σε τροχιά για τρίτο συνεχόμενο έτος διψήφιων κερδών.

Ποια είναι η πρόβλεψη για τις τιμές

Η τιμή του χρυσού προβλέπεται να αυξηθεί στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους (από 3.772 δολάρια στις 24 Σεπτεμβρίου), γράφει στην έκθεση της ομάδας η αναλύτρια της Goldman Sachs Research, Lina Thomas. Η πρόβλεψή τους για την τιμή του χρυσού καθοδηγείται από την ισχυρή διαρθρωτική ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (η οποία υποστηρίζει τη ζήτηση για χρυσό από τα ETF).

Οι αγοραστές χρυσού εμπίπτουν σε δύο ευρείες ομάδες, σύμφωνα με την Goldman Sachs Research. Οι αγοραστές που έχουν πειστεί τείνουν να αγοράζουν το κίτρινο μέταλλο με συνέπεια, ανεξάρτητα από την τιμή, και με βάση την άποψή τους για την οικονομία ή για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κεντρικές τράπεζες, τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και οι κερδοσκόποι.

Κατά γενικό κανόνα, κάθε 100 τόνοι καθαρών αγορών από αυτούς τους κατόχους αντιστοιχεί σε αύξηση 1,7% στην τιμή του χρυσού.

Αντιθέτως, οι ευκαιριακοί αγοραστές, όπως τα νοικοκυριά στις αναδυόμενες αγορές, παρεμβαίνουν όταν πιστεύουν ότι η τιμή είναι σωστή. Μπορεί να παρέχουν ένα κατώτατο όριο στις τιμές κατά την καθοδική πορεία και αντίσταση κατά την ανοδική πορεία.

Γιατί αυξάνεται η τιμή του χρυσού

Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν λιγότερο χρυσό τον Ιούλιο από ό,τι έναν μέσο μήνα φέτος, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Goldman Sachs Research για τη δραστηριότητα των κεντρικών τραπεζών. Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν 64 τόνους χρυσού ανά μήνα φέτος, ποσοστό χαμηλότερο από την πρόβλεψη της Goldman Sachs Research για 80 τόνους ανά μήνα.

«Αυτό συνάδει με το εποχικό μοτίβο», εξηγεί ο Thomas. «Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες τείνουν να επιβραδύνονται το καλοκαίρι και να επιταχύνονται ξανά από τον Σεπτέμβριο».

«Ωστόσο, το εποχικό μοτίβο υποστηρίζει τις αμετάβλητες προοπτικές μας για την κεντρική τράπεζα», προσθέτει.

Οι κεντρικές τράπεζες —ιδίως στις αναδυόμενες αγορές— έχουν αυξήσει τον ρυθμό αγορών χρυσού περίπου πενταπλάσια από το 2022, όταν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας πάγωσαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. «Το βλέπουμε αυτό ως μια διαρθρωτική μετατόπιση στη συμπεριφορά διαχείρισης των αποθεματικών και δεν αναμένουμε βραχυπρόθεσμη αντιστροφή», γράφει ο Thomas. «Το βασικό μας σενάριο υποθέτει ότι η τρέχουσα τάση στη συσσώρευση στον επίσημο τομέα συνεχίζεται για άλλα τρία χρόνια».

Η Goldman Sachs Research αναμένει ότι οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να συσσωρεύουν χρυσό για άλλα τρία χρόνια.

Η ζήτηση για χρυσό από τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών

«Το σκεπτικό μας είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών παραμένουν σημαντικά υποβαθμισμένες σε χρυσό σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στις ανεπτυγμένες αγορές και αυξάνουν σταδιακά τις κατανομές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής διαφοροποίησης», γράφει ο Thomas.

Για παράδειγμα, η Goldman Sachs Research εκτιμά ότι η Κίνα κατέχει λιγότερο από το 10% των αποθεμάτων της σε χρυσό, σε σύγκριση με περίπου 70% για τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Πρόσφατα στοιχεία έρευνας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού υποστηρίζουν αυτή την άποψη, προσθέτει ο Thomas. Περίπου το 95% των ερωτηθέντων κεντρικών τραπεζών αναμένουν ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού θα αυξηθούν τους επόμενους 12 μήνες, ενώ καμία δεν προβλέπει μείωση.

Εν τω μεταξύ, το 43% των κεντρικών τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της έρευνας το 2018. Καμία από τις κεντρικές τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν σχεδιάζει να μειώσει τα αποθέματά της σε χρυσό.

Ο χρυσός είναι πιο πιθανό να ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών μας παρά να υποεκτιμήσει τις προβλέψεις του.

Ταυτόχρονα, η κερδοσκοπική τοποθέτηση στις αγορές παραγώγων από μεγάλους επενδυτές, όπως τα hedge funds, φαίνεται σημαντικά ανοδική για τον χρυσό. Το ποσό των καθαρών long στοιχημάτων σε χρυσό στο χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης COMEX βρίσκεται στο 73ο εκατοστημόριο από το 2014, καθώς οι κερδοσκόποι συσσωρεύουν τις long θέσεις τους στοιχηματίζοντας στην άνοδο των τιμών του χρυσού.

Η Goldman Sachs Research βλέπει μεγαλύτερο κίνδυνο η τιμή του χρυσού να ξεπεράσει τις προβλέψεις της αντί να υποεκτιμηθεί. Ωστόσο, η αύξηση των long θέσεων σε χρυσό, ένα στοίχημα ότι οι τιμές θα αυξηθούν, «αυξάνει τον κίνδυνο τακτικών υποχωρήσεων», καθώς τα καθαρά στοιχήματα των κερδοσκόπων στον χρυσό τείνουν να επιστρέφουν στον μέσο όρο με την πάροδο του χρόνου, γράφει ο Thomas.