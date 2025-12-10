Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να τακτοποιήσετε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Από τις δόσεις ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος μέχρι τα τέλη αυτοκινήτου, όλοι μας πρέπει να οπλιστούμε με ψυχραιμία και να τα βάλουμε κάτω με μολύβι και χαρτί

Ο Δεκέμβριος δεν έχει μόνο την προσμονή των γιορτών και τα έξοδα για δώρα αγαπημένων που δίνουν χαρά -σε όποιον μπορεί να τα πραγματοποιήσει-, αλλά και μια σειρά ουκ ολίγων φορολογικών υποχρεώσεων που λήγουν μέχρι τις 31 του μήνα.

Από τις δόσεις ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος μέχρι τα τέλη αυτοκινήτου, όλοι μας πρέπει να οπλιστούμε με ψυχραιμία και να τα βάλουμε κάτω με μολύβι και χαρτί, ώστε, όσο δύσκολο κι αν είναι, ο νέος χρόνος να μην μας βρει με οικονομικές εκκρεμότητες στην Εφορία. Μάλλον κανείς δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο…

Το FPress συγκέντρωσε τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εφορία που «τρέχουν» μέχρι το τέλος του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Τέλη κυκλοφορίας 2026

Έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.

Η προθεσμία εξόφλησης λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ποσά παραμένουν ίδια με πέρσι, αλλά έχουν αλλάξει τα πρόστιμα καθυστέρησης, τα οποία κυμαίνονται από 25% έως και 100% του ποσού.

2. Έκτη δόση φόρου εισοδήματος

Η έκτη δόση για όσους έχουν επιλέξει εξόφληση σε οκτώ μηνιαίες δόσεις πρέπει να καταβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Οι φορολογούμενοι:

λαμβάνουν από την ΑΑΔΕ την πράξη προσδιορισμού του φόρου,

και έχουν δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σε περίπτωση λάθους.

3. Καταβολή 10ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025

Για όσους επέλεξαν αποπληρωμή των οφειλών:

σε 12 δόσεις, η πρώτη έληξε στις 31 Μαρτίου 2025,

η τελευταία δόση λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η έβδομη δόση πρέπει να καταβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

4. Δήλωση και απόδοση παρακράτησης μισθωτής εργασίας

Στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ υποβάλλονται δηλώσεις παρακράτησης και προκαταβολής φόρου από:

μισθωτή εργασία και συντάξεις,

επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση),

επιχειρηματική δραστηριότητα (προκαταβολή),

μερίσματα,

τόκους,

δικαιώματα.

5. Δήλωση απόδοσης φόρων άρθρων 64 & 69 ΚΦΕ

Αφορά την απόδοση:

παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας,

μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Υποβάλλονται επίσης έως το τέλος του μήνα που προβλέπεται για κάθε περίπτωση.

6. Κάλυψη 30% εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του εισοδήματός τους.

Όσοι δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσοστό επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται συναλλαγές μέσω:

καρτών,

e-banking,

ηλεκτρονικών εφαρμογών πληρωμών.

7. Τέλος παρεπιδημούντων – Νοέμβριος 2025

Υποβάλλεται:

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς,

ανάλογα με το αν τηρούνται βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.

Για όσους δεν υποχρεούνται σε δήλωση ΦΠΑ, η προθεσμία αφορά την τελευταία εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί το τρίμηνο αναφοράς.

8. Δήλωση φόρου μερισμάτων και bonus Ιουνίου

Η δήλωση υποβάλλεται τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

Η καταβολή πραγματοποιείται στο τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

Αφορά όσους έχουν λάβει:

μερίσματα,

bonus,

ή άλλες σχετικές απολαβές.

9. Υποχρεώσεις για Έλληνες του εξωτερικού

Οι φορολογούμενοι που μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό μέσα στο 2024 οφείλουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως 31 Δεκεμβρίου.