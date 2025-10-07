Χρυσός: Σε ιστορικά υψηλά λόγω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια και πιθανής μείωσης επιτοκίων

Ο χρυσός έφτασε σε ιστορικά υψηλά την Τρίτη, καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις ανάκαμψης από το αδιέξοδο μεταξύ των δύο σωμάτων του Κογκρέσου των ΗΠΑ που οδήγησε σε κλείσιμο της κυβέρνησης, ενώ σχεδόν σίγουρα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα προσέφεραν επίσης στήριξη.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,1% στα 3.962,63 δολάρια ανά ουγγιά αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.977,19 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,2% στα 3.985,30 δολάρια.

«Οι (πιθανότητες) για περικοπές τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο εξακολουθούν να κυμαίνονται πάνω από το όριο του 80%, επομένως αυτό στην πραγματικότητα υποστηρίζει τις τιμές του χρυσού, αλλά και αυτό το κλείσιμο της κυβέρνησης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία λύση μεταξύ των δύο πλευρών του Κογκρέσου των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κέλβιν Γουόνγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιτ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι διατεθειμένος να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, λέγοντας ότι η Fed θα πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στον κίνδυνο του πολύ υψηλού πληθωρισμού και όχι στην εμφανή αδυναμία της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Δεκέμβριο, με πιθανότητες 93% και 82% αντίστοιχα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Ο μη αποδοτικός χρυσός ευδοκιμεί σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 51% μέχρι στιγμής φέτος, λόγω των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης ζήτησης για χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από χρυσό, του ασθενέστερου δολαρίου και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες επενδυτές που επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Η Goldman Sachs αύξησε τη Δευτέρα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά από 4.300 δολάρια, επικαλούμενη ισχυρές εισροές δυτικών χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων και αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας πρόσθεσε χρυσό στα αποθεματικά της τον Σεπτέμβριο για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού παρέμεινε σταθερή στα 48,49 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,1% στα 1.624,11 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,8% στα 1.329,63 δολάρια.