Νίκος Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

«Δεν θα χαθεί ούτε ευρώ, η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους της και θα απορροφήσει όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης» διαβεβαίωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ενώ αναφορικά με τους αγρότες ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξει άνθρωπος που να μην πάρει τα λεφτά που δικαιούται».

Στην τοποθέτησή του με θέμα «Ο καθοριστικός ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία και οι προτεραιότητες της επόμενης ημέρας» στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το ΤΜΕΔΕ, ο κ. Παπαθανάσης έκανε γνωστό, σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι «η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους της, είμαστε έτοιμοι να υποβάλλουμε το 7ο αίτημα έως την ερχόμενη εβδομάδα, άρα θα είμαστε πάλι στις πρώτες θέσεις στα αιτήματα, ενώ έχουμε εισπράξει το 65%». Σύμφωνα με τον ίδιο, «χρειάζεται μία ομάδα για να πετύχεις τον στόχο και από την ώρα που είμαστε στις πρώτες θέσεις στην απορρόφηση, η ομάδα λειτουργεί σωστά, όλοι τρέχουν για να πετύχουν».

Συνεχίζοντας αναγνώρισε τη γραφειοκρατία ως σημαντικό ζήτημα, προσθέτοντας ότι τρέχουν διαδικασίες για να διορθωθεί και έφερε ως παράδειγμα τις ημέρες που απαιτούνται για την απόδοση της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, εικόνα που, όπως είπε, έχει βελτιωθεί με το νέο πλαίσιο, καθώς και τις διενέξεις και τις καθυστερήσεις έργων εξαιτίας της «ιδιαίτερης ευαισθησίας σε περιβαλλοντικά θέματα». «Μεταρρυθμίζουμε, απλοποιούμε διαδικασίες, εμπιστευόμαστε τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να κόψουμε αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας» πρόσθεσε. «Στο τέλος, όμως, εκεί που δίνεται η τελευταία μάχη και κερδίζεται ο πόλεμος, είναι ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του προγράμματος, ενισχύσαμε τα έργα που τρέχουν και μεταφέραμε στο ΕΣΠΑ έργα που δεν επρόκειτο να ολοκληρωθούν και βλέπουμε και κάποια έργα που μπορούμε να βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης» σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης. Έστειλε μήνυμα ότι «η Ελλάδα θα μείνει ένα παράδειγμα χώρας που αλλάζει, που αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει απέναντι στους πολίτες με τη διαχείριση και κατανομή των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων».

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι «σήμερα θα ξεκινήσει η πρώτη επιτροπή για το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιόδου 2026-2030 που αφορά τους πάντες και μαζί με αυτό είναι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως εξήγησε «τα χρήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, το μέρισμα που προκύπτει και θα γυρίσει στην κοινωνία, θα στηρίξει κοινωνικές δομές, επιχειρηματίες, τη μικρή επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη όπως προκύπτει από υποδομές μη επιλέξιμες από ευρωπαϊκά προγράμματα». Σημείωσε, μάλιστα, ότι «ξεκινήσαμε το 2021 με ένα πρόγραμμα 5ετίας 10 δισ. ευρώ και σήμερα ξεκινάει η συζήτηση για ένα πρόγραμμα 5ετίας 22 δισ. ευρώ». «Αυτό δείχνει την αλλαγή της εικόνας της χώρας μας» τόνισε και ανέφερε ενδεικτικά το Eurogroup, ένα όργανο, που όπως επισήμανε στήθηκε ουσιαστικά για την Ελλάδα μέσα από τα μνημόνια και σήμερα η Ελλάδα διεκδικεί την προεδρία. «16,9 δισ. ευρώ το 2026 επιστρέφουν στην κοινωνία και την επιχειρηματικότητα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» συμπλήρωσε.

«Δεν θα υπάρξει αγρότης που να μην πάρει τα λεφτά που δικαιούται»

Στο πλαίσιο της συζήτησης με τον δημοσιογράφο Νίκο Ρογκάκο, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αγροτών τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει άνθρωπος που να μην πάρει τα λεφτά που δικαιούται, όλοι οι πόροι είναι έτοιμοι και οι αγρότες πληρώνονται» ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θα πάρουν χρήματα αυτοί που παράτυπα ζήτησαν να πάρουν χρήματα».

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι «αναμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών σε έναν καλόπιστο διάλογο» και υπενθύμισε ότι «έχουμε λύσει προβλήματα στο παρελθόν, θα τα λύσουμε και τώρα».

Σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι «για εμάς υπάρχει το 2027 που θα αποφασίσει η κοινωνία και οι συμπολίτες μας αν αυτά που είπαμε τα κάναμε, αν ήμασταν ειλικρινείς στις εξαγγελίες μας και έτσι θα μας πιστέψει σε αυτά που θα πούμε ότι θα κάνουμε την επόμενη 4ετία. Άρα για εμάς αυτός είναι ο χρόνος σε σχέση με την “Ιθάκη” που μας γυρίζει πίσω στους χρόνους που άνθρωποι περίμεναν καθισμένοι στα πεζοδρόμια το βράδυ, να βγάλουν χρήματα από τα ΑΤΜ».