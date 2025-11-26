Χρυσός: Η Deutsche Bank αυξάνει την τιμή για το 2026 στα 4.450 δολάρια/ουγγιά

Η τιμή του χρυσού φαίνεται να επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς η Deutsche Bank αναβάθμισε πρόσφατα τις προβλέψεις της για το 2026, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους επενδυτές. Σύμφωνα με τον διεθνή επενδυτικό οίκο, η μέση τιμή του πολύτιμου μετάλλου αναμένεται να φτάσει τα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά, έναντι προηγούμενης εκτίμησης στα 4.000 δολάρια.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank υπογραμμίζουν ότι η αυξημένη ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές λειτουργεί ως βασικός μοχλός στήριξης της τιμής, περιορίζοντας την προσφορά διαθέσιμου χρυσού στην αγορά. Επιπλέον, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τον χρυσό ως «ασφαλές καταφύγιο».

Ωστόσο, η τράπεζα προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους: τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, η πορεία των χρηματιστηρίων και τυχόν αύξηση της προσφοράς χρυσού μπορούν να περιορίσουν ή να ανατρέψουν την ανοδική τάση.

Η Deutsche Bank προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού θα κυμανθεί πιθανότατα μεταξύ 3.950 και 4.950 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ τονίζει τη σημασία του μετάλλου ως στρατηγικό εργαλείο αντιστάθμισης σε περιόδους αβεβαιότητας. Για τους επενδυτές, το μήνυμα είναι σαφές: ο χρυσός παραμένει μια ασφαλή επιλογή, αλλά η παρακολούθηση των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων είναι κρίσιμη.

Με την αναβάθμιση αυτή, η Deutsche Bank στέλνει ισχυρό σήμα ότι το 2026 μπορεί να είναι χρονιά ενίσχυσης της τιμής του χρυσού, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες αλλά και καλώντας σε προσοχή όσους επενδύουν στο πολύτιμο μέταλλο.