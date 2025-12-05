Αύξηση παραγγελιών στα γερμανικά εργοστάσια – Άλμα 87% στις μεταφορές

Εκτινάχθηκαν τον Οκτώβριο οι παραγγελίες στα γερμανικά εργοστάσια, στηρίζοντας τις ελπίδες για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η ζήτηση αυξήθηκε κατά 1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, του οποίου τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν σημαντικά υψηλότερα, δείχνοντας αύξηση 2%. Η επίδοση ήταν πολύ καλύτερη από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για αύξηση 0,3%.

Η βελτίωση οφείλεται σε παραγγελίες μεγάλης κλίμακας και ιδίως σε μια αύξηση 87% στην κατηγορία των μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει αεροσκάφη, πλοία, τρένα και στρατιωτικά οχήματα.

Ο γερμανικός βιομηχανικός κλάδος έχει παρουσιάσει μια μεικτή εικόνα τελευταία. Ενώ οι εργοστασιακές παραγγελίες και η βιομηχανική παραγωγή προσέφεραν ελπίδα για σταθεροποίηση τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης της S&P Global για τη μεταποιητική δραστηριότητα τον Νοέμβριο υποχώρησε ακόμα πιο κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση.

Η ανάκαμψη της βιομηχανίας θεωρείται κρίσιμη για να ξεπεράσει η γερμανική οικονομία αυτή τη δύσκολη περίοδο, αφότου το ΑΕΠ της συρρικνώθηκε το 2023 και το 2024.

Τα προβλήματα της Γερμανίας πηγάζουν από τους αυστηρότερους δασμούς των ΗΠΑ, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και μακροχρόνια ζητήματα όπως η υπερβολική γραφειοκρατία.

Το ΑΕΠ παρέμεινε στάσιμο στο τρίτο τρίμηνο, με τη χώρα να αποφεύγει οριακά την ύφεση. Η Bundesbank και οι περισσότεροι άλλοι αναλυτές αναμένουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί ξανά τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, με την οικονομία να κερδίζει δυναμική χάρη στις υψηλότερες κρατικές δαπάνες και τις μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο, ο Peter Leibinger, πρόεδρος του ισχυρού επιχειρηματικού λόμπι BDI, προειδοποίησε ότι οι βιομηχανίες όλων των ειδών, από εκείνες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα μέχρι χάλυβα και χημικά, αντιμετωπίζουν «ένα δραματικά χαμηλό σημείο» καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους. «Η οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αλλά η κυβέρνηση δεν αντιδρά αρκετά αποφασιστικά», προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα.