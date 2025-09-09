Από ρεκόρ σε ρεκόρ ρεκόρ ο χρυσός – Περιθώριο περαιτέρω ανόδου βλέπουν οι αναλυτές

Νέο ρεκόρ σημειώνει ο χρυσός, αγγίζοντας έως και τις 3.698 δολάρια η ουγγιά, με ώθηση από τα αυξημένα στοιχήματα της αγοράς για επικείμενη μείωση των επιτοκίων δανεισμού στις ΗΠΑ.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει ανέβει ήδη κατά περίπου 2,5% από την Παρασκευή, μετά την κρίσιμη έκθεση για την αμερικανική αγορά εργασίας, η οποία έδειξε εξασθένηση των προσλήψεων και αύξησε έτσι τις προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση στη χώρα. Τώρα, οι επενδυτές ποντάρουν σε τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι ο χρυσός τείνει να ευνοείται από τα χαμηλότερα κόστη δανεισμού, καθώς δεν αποφέρει τόκο.

Το ράλι του χρυσού θα δοκιμαστεί όμως αυτή την εβδομάδα, καθώς σήμερα πρόκειται να δημοσιευτούν αναθεωρημένοι δείκτες για την αμερικανική αγορά εργασίας, ενώ ύστερα θα ακολουθήσουν οι τιμές παραγωγού, καθώς και νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Επίσης, η αγορά θα παρακολουθεί στενά και τις δημοπρασίες των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου.

Από την αρχή του έτους, ο χρυσός έχει ανέβει σχεδόν 40% ιδίως χάρη στις αυξημένες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και τις προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση. Συνολικά, η ζήτηση το διάστημα αυτό είναι αυξημένη λόγω της ισχυρής γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για τον αντίκτυπο των δασμών στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης, ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί σχετικά με τις επιθέσεις της κυβέρνησης Trump εναντίον της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ και κατά συνέπεια το πιθανό πλήγμα στην ανεξαρτησία της.

Οι αναλυτές και οι επενδυτές αναμένουν ευρέως ότι η αξία του πολύτιμου μετάλλου θα συνεχίσει να ανεβαίνει. H Goldman Sachs είπε πρόσφατα ότι ο χρυσός είναι πιθανό να πλησιάσει τα 5.000 δολάρια η ουγγιά αν οι επενδυτές μεταφέρουν έστω και μικρό μέρος των χαρτοφυλακίων τους από ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου σε χρυσό στην περίπτωση περαιτέρω ενδείξεων πολιτικής παρεμβολής στην κεντρική τράπεζα.

Γενικά, τα αμοιβαία κεφάλαια στράφηκαν έντονα στον χρυσό μετά την ομιλία του επικεφαλής της Fed, Jerome Powell στο οικονομικό συμπόσιο Jackson Hole τον περασμένο μήνα, όπου άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διάθεση για νομισματική χαλάρωση. Τη Δευτέρα, οι εισροές ήταν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών περίπου, αν και είναι ακόμα μακριά από τα υψηλά που καταγράφηκαν τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ή κατά την πανδημία. Ετσι, εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο ανόδου.