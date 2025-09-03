Reuters: Τα νέα κινεζικά όπλα στέλνουν μήνυμα αποτροπής σ' ένα ευρύ κοινό

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες

Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, σημειώνει το Ρόιτερς.

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες - τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

«Παρ' όλα τα επιχειρησιακά ερωτήματα που περιβάλλουν μερικά απ' αυτά τα νέα στοιχεία, η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα - είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας Αλεξάντερ Νιλ που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

Ο Τζέιμς Τσαρ, σινολόγος ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

«Ο συνδυασμός των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων που διαθέτουν και επίσης των πυραύλων θα δημιουργήσει μια περιοχή στην οποία το πολεμικό ναυτικό άλλων χωρών δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί να επέμβει σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη», δήλωσε ο Τσαρ.

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους - ιδιαίτερα αν συνδυασθούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

Πέραν της επίδειξης ακρίβειας και πειθαρχίας κατά την παρέλαση, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες των νέων όπλων, λέει ο Τσαρ.

Αναλυτές έχουν επισημάνει πως η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να διασφαλίσει την επιτυχία σε οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν - κάτι που δεν είναι εύκολο, δεδομένης της παραδοσιακής ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλη την Ανατολική Ασία.