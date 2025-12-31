Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα επιτυγχάνει τον στόχο για ανάπτυξη 5% το 2025

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ανακοίνωσε ότι η κινεζική οικονομία αναμένεται να πετύχει τον στόχο ανάπτυξης για το 2025, χαρακτηρίζοντας τη φετινή χρονιά ως "εξαιρετική".

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης του ανώτατου πολιτικού συμβουλευτικού οργάνου της χώρας, ο Σι δήλωσε ότι το ΑΕΠ της Κίνας προβλέπεται να αυξηθεί περίπου κατά 5%, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

"Η οικονομία της Κίνας προχωρά παρά τις πιέσεις, στρέφεται προς την καινοτομία και την ποιότητα και δείχνει ισχυρή ανθεκτικότητα και ζωντάνια", τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. "Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει περίπου στο 5%, συνεχίζοντας να κατατάσσεται υψηλά μεταξύ των μεγάλων οικονομιών του κόσμου".

Η κινεζική οικονομία είχε συνολικά καλή πορεία το 2025, με τις εξαγωγές να στηρίζουν την ανάπτυξη χωρίς την ανάγκη νέων μεγάλων μέτρων τόνωσης και με τις βιομηχανίες να προχωρούν σε υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, οι επενδύσεις κατέγραψαν την πρώτη ετήσια μείωση από το 1998, η ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων σημείωσε τη χειρότερη επίδοση εκτός της πανδημίας, ενώ οι τιμές νέων κατοικιών συνέχισαν να υποχωρούν λόγω της κρίσης στον κλάδο ακινήτων.

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει επαναλάβει ότι δίνεται ανοχή σε πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης σε ορισμένες περιοχές και πρόσφατα τόνισε την ανάγκη καταπολέμησης "απερίσκεπτων" επενδυτικών έργων, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα στην ποιότητα και όχι μόνο στον ρυθμό ανάπτυξης.