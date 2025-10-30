ΗΠΑ - Κίνα: Μείωση δασμών και αναστολή εξαγωγικών περιορισμών για έναν χρόνο

Σε μείωση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα συμφώνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump στη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping ως αντάλλαγμα για την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης από το Πεκίνο, για την επανέναρξη των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ και για τη διατήρηση της εξαγωγικής ροής των σπάνιων γαιών.

Η συζήτηση των δύο προέδρων στη Νότια Κορέα, η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση από το 2019, σηματοδότησαν το τέλος μιας θυελλώδους περιοδείας στην Ασία, κατά την οποία ο Trump ανακοίνωσε εμπορικές συμφωνίες με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. «Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση», δήλωσε ο Trump σε δημοσιογράφους, βαθμολογώντας τις συνομιλίες με «12 στα 10».

Ο Trump δήλωσε ότι οι δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές θα υποχωρήσουν από 57% σε 47%, μειώνοντας κατά 50% το ποσοστό των δασμών που σχετίζονται με το εμπόριο φαιντανύλης σε 10%. Ο Xi θα προσπαθήσει «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, ενός θανατηφόρου οπιοειδούς, που είναι η κύρια αιτία θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Trump. Ο δασμός μειώθηκε «επειδή πιστεύω ότι λαμβάνουν πραγματικά ισχυρά μέτρα», συμπλήρωσε.

Η Κίνα από την πλευρά της συμφώνησε να αναστείλει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές εβδομάδες. Πρόκειται για αναγκαία υλικά για μία τεράστια γκάμα προϊόντων, από αυτοκίνητα και αεροπλάνα μέχρι όπλα.

Η αναστολή των ελέγχων στις σπάνιες γαίες, που αποτελεί το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί της Κίνας, θα διαρκέσει έναν χρόνο, όπως και όλα όσα συμφωνήθηκαν σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Εμπορίου. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στην καταστολή του εμπορίου φαιντανύλης και να επεκτείνουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων.

Οι αγορές διεθνώς αντέδρασαν συγκρατημένα στις ανακοινώσεις. Βέβαια, τις προηγούμενες ημέρες -ενόψει της συνάντησης- επικρατούσε ενθουσιασμός και ελπίδα για κάποια σημαντική εξέλιξη στον εμπορικό πόλεμο των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, καθώς έχει διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει κλονίσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Πριν τη συνάντηση, η οποία έγινε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού ο Trump είχε αναφερθεί επανειλημμένως στις προοπτικές επίτευξης μιας συμφωνίας με τον Xi, καθώς οι διαπραγματευτές είχαν συμφωνήσει ήδη από την Κυριακή ένα πλαίσιο για την αποφυγή των αμερικανικών δασμών ύψους 100% και την αναβολή των περιορισμών της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ο Xi είπε στον Trump πως οι δύο υπερδυνάμεις είναι φυσιολογικό να έχουν τριβές πού και πού. «Η ανάπτυξη και η αναζωογόνηση της Κίνας δεν είναι ασυμβίβαστες με τον στόχο του προέδρου Trump να “κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία” (Make America Great Again)», δήλωσε ο Xi.

Εκτός από τη μείωση των δασμών για τη φαιντανύλη, το Πεκίνο είχε ζητήσει χαλάρωση των ελέγχων στις εξαγωγές ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας και αναστολή των νέων λιμενικών τελών στα κινεζικά πλοία. Ο Trump δεν έκανε άμεσα σχόλια για τις παραχωρήσεις των ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι η Κίνα θα αγοράσει εφεξής «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων. Βέβαια, το «καυτό» θέμα της Nvidia, του αμερικανικού κολοσσού των τσιπ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, δεν συζητήθηκε.