ΗΠΑ και Κίνα αναστέλλουν τα λιμενικά τέλη - Θετικό μήνυμα για τις αγορές

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε για έναν χρόνο την έρευνα για τη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας, κίνηση που οδήγησε το Πεκίνο να ανταποδώσει αναστέλλοντας τη δική του έρευνα και τις προβλεπόμενες ειδικές χρεώσεις λιμένων για τα αμερικανικά πλοία.

Το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) ανακοίνωσε ότι η αναστολή τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το κινεζικό Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε πως αναβάλλει τα αντίμετρα, εφαρμόζοντας τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στις πρόσφατες εμπορικές συνομιλίες των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο για τα ζητήματα που τέθηκαν στην έρευνα, ενώ η αναστολή αφαιρεί κόστος και αβεβαιότητα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία κινδύνευε με πρόσθετα τέλη για την παράδοση φορτίων στις ΗΠΑ.

Η απόφαση υλοποιεί μία από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους στην Νότια Κορέα στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η επιβολή αμοιβαίων λιμενικών τελών θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, αυξάνοντας τα ναύλα και επιβαρύνοντας τη ροή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων εμπορευμάτων όπως το πετρέλαιο.

Η κινεζική έρευνα εντασσόταν στα αντίμετρα του Πεκίνου στα μέσα Οκτωβρίου, με στόχο να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της αμερικανικής έρευνας στον κινεζικό ναυτιλιακό τομέα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, οι κινεζικής κατασκευής πλοία αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου στόλου, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της Ασίας στον κλάδο.

Το USTR ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τους δασμούς στις εισαγωγές γερανογεφυρών και πλαισίων φορτηγών από την Κίνα, καθώς και τα τέλη για τα κινεζικά εμπορικά πλοία που προσεγγίζουν αμερικανικά λιμάνια.

Η παραχώρηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βιομηχανικούς και συνδικαλιστικούς φορείς στις ΗΠΑ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπονομεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναβιώσει τη ναυπηγική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδίωκε να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στον τομέα, μέσω της έρευνας που τώρα ανεστάλη, αλλά και με συμμαχίες με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.