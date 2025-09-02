Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό – Πάνω από τα 3.500 δολάρια

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι έχουν υπερδιπλασιάσει τις τιμές τους τα τελευταία τρία χρόνια

Πάνω από τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά, σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του χρυσού, καθώς η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Federal Reserve και οι αυξανόμενες ανησυχίες για το μέλλον της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ δίνουν νέα ώθηση στο πολυετές ράλι των πολύτιμων μετάλλων.

Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε έως και 0,9% στα 3.508,73 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο. Το πολύτιμο μέταλλο έχει κερδίσει πάνω από 30% φέτος, σε μία από τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στα βασικά εμπορεύματα.

Η τελευταία άνοδος τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, έπειτα και από τις σχετικές δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να σημειώνει νέα υψηλά τα επόμενα τρίμηνα. Ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, πιο ήπια οικονομικά δεδομένα και η συνεχής αύξηση της μακροοικονομικής αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών κινδύνων ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού στη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου», σημειώνει ο αναλυτής της UBS, Joni Teves.

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι έχουν υπερδιπλασιάσει τις τιμές τους τα τελευταία τρία χρόνια, με τους αυξανόμενους κινδύνους στους τομείς της γεωπολιτικής, της οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου να οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση για τις επενδύσεις αυτές, που παραδοσιακά αντιμετωπίζονται σαν ασφαλή καταφύγια.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων του Donald Trump εναντίον της Fed φέτος εντείνει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και προβληματίζει τους επενδυτές.