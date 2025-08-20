Χρυσός: Συνέχιση στι ράλι "βλέπει" η UBS - Mπορεί να φτάσει ακόμα και στα 4.000 δολάρια

Την εκτίμηση ότι το ράλι του χρυσού θα συνεχιστεί εκφράζει η UBS, παρότι η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει υποχωρήσει περίπου 3% αφότου άγγιξε πρόσκαιρα τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά, στο αποκορύφωμα του εμπορικού πολέμου.

Παρότι ο χρυσός κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς να μπορεί να ξεπεράσει τα 3.450 δολάρια, καθώς οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα χειρότερα έχουν περάσει σε ό,τι αφορά την εμπορική αβεβαιότητα, η UBS αναβαθμίζει την τιμή-στόχο της.

Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι το ράλι θα συνεχιστεί τον επόμενο χρόνο, φτάνοντας στα επίπεδα των 3.700 δολαρίων έως τον Ιούνιο του 2026 (από 3.500 δολάρια που προέβλεπε προηγουμένως).

Όπως σημειώνει η UBS, η μείωση των πραγματικών αποδόσεων την ώρα που ο πληθωρισμός αυξάνεται λόγω των δασμών και η Fed μειώνει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με το ασθενέστερο δολάριο, θα ωφελήσουν τις τιμές του χρυσού.

Επιπλέον, ο οίκος προβλέπει ενίσχυση της ζήτησης για χρυσό, τόσο από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) όσο και από τις κεντρικές τράπεζες. Συνολικά, η παγκόσμια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί φέτος κατά 3% στους 4.760 μετρικούς τόνους, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2011.

Η αβεβαιότητα σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών, υπογραμμίζει τη σημασία της αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια, τονίζει η UBS.

Μάλιστα, ενώ δίνει τιμή-στόχο στα 3.700 δολάρια για τον Ιούνιο του 2026, τονίζει ότι οι τιμές μπορούν να φτάσουν ακόμα και στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά σε ένα σενάριο επιδείνωσης των γεωπολιτικών ή οικονομικών συνθηκών.