Πώς "φουσκώνει" απότομα ο λογαριασμός του νερού - Υπολογίστε την τελική χρέωση ανά κυβικό

Μας είπαν ότι η Αττική κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της λειψυδρίας. Μας διαβεβαιώνουν ότι προς το παρόν, ούτε θα ληφθούν μέτρα αναγκαστικής μείωσης της κατανάλωσης (σ.σ όπως έχει ήδη συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις) ούτε θα αλλάξει το τιμολόγιο χρέωσης της ΕΥΔΑΠ. Μέχρι πότε θα ισχύσουν αυτά, κανείς δεν ξέρει. Αυτό πάντως που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε τον (σύνθετο είναι η αλήθεια) τρόπο τιμολόγησης του νερού σήμερα καθώς αυτό θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τους φουσκωμένους λογαριασμούς.

Η ΕΥΔΑΠ χρεώνει με κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι όσο ανεβαίνει η κατανάλωση, τόσο αυξάνεται και η χρέωση ανά κυβικό. Κάτι σαν την εφορία δηλαδή. Όσο ανεβαίνει το εισόδημα, τόσο αυξάνεται και ο φόρος ανά επιπλέον 1000 ευρώ εισοδήματος. Προσοχή όμως. Το πρόβλημα δεν σταματά εδώ. Η ΕΥΔΑΠ χρεώνει και μια προσαύξηση 75% για την αποχέτευση επί του συνολικού λογαριασμού του νερού. Άρα, όσο ανεβαίνει η κατανάλωση, αυξάνεται και το κόστος ανά κυβικού για την κατανάλωση νερού και το κόστος ανά κυβικό για την αποχέτευση. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι φυσικά ο ΦΠΑ: 13% στο νερό, 24% στην αποχέτευση και στο πάγιο. Και κάπως έτσι φουσκώνει ο λογαριασμός χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι. Πειραματιστείτε με το εργαλείο και θα καταλάβετε την τεράστια διαφορά. Η μέση τιμή του κυβικού μπορεί να κοστίζει 0,97 ευρώ (μαζί με τα πάγια και όλα) αν η κατανάλωση είναι 5 κυβικά τον μήνα, μπορεί όμως να κοστίζει και πάνω από 2,88 ευρώ αν η κατανάλωση υπερβαίνει τα 35 κυβικά τον μήνα. Άρα, η εξοικονόμηση νερού δεν είναι μόνο πράξη που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες της λειψυδρίας αλλά και μια "άμυνα" για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

10+1 τρόποι για να μειώσουμε τη σπατάλη νερού

Μέσα στο σπίτι

● Μην αφήνεις τη βρύση να τρέχει όταν λούζεσαι, βουρτσίζεις τα δόντια σου, ξυρίζεσαι ή πλένεις πιάτα.

● Προτίμησε ένα σύντομο ντους αντί για μπάνιο σε γεμάτη μπανιέρα.

● Λειτούργησε πλυντήριο πιάτων και ρούχων μόνο όταν έχουν γεμίσει.

● Πλύνε φρούτα και λαχανικά σε λεκάνη νερού, όχι κάτω από ανοιχτή βρύση.

● Μείωσε το νερό που χάνεται μέχρι να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία.

● Επίλεξε συσκευές χαμηλής κατανάλωσης νερού και ενέργειας και χρησιμοποίησε τα οικονομικά προγράμματα.

Έξω από το σπίτι

● Απόφυγε το λάστιχο για το πλύσιμο του αυτοκινήτου.

● Για το πότισμα του κήπου, χρησιμοποίησε ποτιστήρι ή εγκατάστησε συστήματα αυτόματου ποτίσματος.

● Πότιζε αργά το βράδυ, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, ώστε να μειώνεται η εξάτμιση.

● Κλείσε τον γενικό διακόπτη νερού όταν λείπεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Έλεγξε τακτικά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και επισκεύασε άμεσα κάθε διαρροή σε βρύσες και καζανάκια.