ΕΥΔΑΠ: Αυξήσεις στο νερό το 2026 - Διπλασιάζεται το πάγιο ύδρευσης

Αμετάβλητη η τιμή ανά κυβικό για τα νοικοκυριά, διψήφιες οι αυξήσεις σε επαγγελματικά και βιομηχανικά τιμολόγια

Αύξηση στο μηνιαίο πάγιο από το 1 ευρώ στα 2 ευρώ, αλλά και την καθιέρωση νέου μηνιαίου πάγιου τέλους αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ, περιλαμβάνει η πρόταση της ΕΥΔΑΠ προς τη ΡΑΑΕΥ για τα τιμολόγια.

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο, αλλά στο βιομηχανικό-επαγγελματικό τιμολόγιο, οι προτεινόμενες αυξήσεις είναι της τάξης του 32%.

Ειδικότερα, στο βιομηχανικό-επαγγελματικό τιμολόγιο, προτείνεται αύξηση:

– Για μηνιαία κατανάλωση μέχρι 1.000 κυβικών μέτρων, από 0,83 ευρώ/κ.μ. σε 1,10 ευρώ κ/μ.

– Για μηνιαία κατανάλωση άνω των 1.000 κυβικών μέτρων, από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ/κ.μ.

Το τιμολόγιο για το δημόσιο τους δήμους και τα ΝΠΔΔ αναπροσαρμόζεται από 0,98 ευρώ το κυβικό μέτρο σε 1,3 ευρώ.

Υπολογίζοντας ότι η ΕΥΔΑΠ έχει 2.400.000 παροχές στην ύδρευση και περί τα 2.000.000 στην αποχέτευση εκτιμάται ότι μόνο από τις πάγιες χρεώσεις σε ετήσια βάση θα έχει έσοδα ύψους 52,8 εκατ.

Από τις χρεώσεις παγίου στην ύδρευση και αποχέτευση εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή είναι μικρή καθώς υπολογίζεται περί τις 6.000 παροχές.