Τα κίνητρα για τους γονείς με παιδιά: Δείτε αν δικαιούστε επίδομα τέκνου και έκπτωση φόρου

Το 2026 το εισόδημά σας θα αυξηθεί. Της ή του συζύγου επίσης. Μετά την αύξηση θα δικαιούστε επίδομα τέκνων ή όχι; Το 2026, θα αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης φόρου καθώς ενεργοποιείται η νέα φορολογική κλίμακα. Τι σημαίνει αυτό για την παρακράτηση φόρου που θα γίνεται στο μισθό σας; Υπολογίζουμε για λογαριασμό σας και σας δίνουμε την πληροφορία που χρειάζεστε

Ας ξεκινήσουμε με το επίδομα τέκνων. Η είδηση εδώ είναι ότι το 2026 δεν θα αλλάξει τίποτα τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Με τη λέξη τίποτα εννοούμε ότι δεν θα μεταβληθούν ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος ούτε και το ποσό που δικαιούται η κάθε οικογένεια ανάλογα και με τις οικογενειακές απολαβές αλλά και τον αριθμό των τέκνων. Προσοχή λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση, ανάλογα με το ποσό που θα αναγραφεί στο εκκαθαριστικό του 2026, να είστε από αυτούς που θα χάσουν το επίδομα τέκνων. Και είναι πολλοί αυτοί. Ήδη με τις αυξήσεις που αποτυπώθηκαν στα εκκαθαριστικά του 2025, είχαμε νέα μείωση του αριθμού των δικαιούχων και πλέον το επίδομα λαμβάνουν κάτω από 500.000. Με το εργαλείο που ακολουθεί να μάθετε και αν δικαιούστε επίδομα και το ποσό που θα πρέπει να εισπράξετε. Προσοχή: Πρέπει να αναγραφεί το οικογενειακό εισόδημα δηλαδή το άθροισμα του εισοδήματος των δύο συζύγων.

.

Η παρακράτηση φόρου

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή της επόμενης χρονιάς θα είναι ο νέος τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης φόρου για τους μισθωτούς με παιδιά.

Τα εισοδήματα που θα αποκτούν οι γονείς από το 2026 και μετά, θα φορολογούνται με την νέα κλίμακα η οποία εισάγει την εξής καινοτομία: όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο χαμηλότεροι οι φορολογικοί συντελεστές. Εδώ, εγκαταλείπουμε την έννοια του οικογενειακού εισοδήματος και εισάγουμε στο εργαλείο το ατομικό εισόδημα. Παίζει ρόλο αν είστε μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, παίζει ρόλο και η ηλικία του κάθε γονέα παίζει ρόλο και ο αριθμός των παιδιών. Αναγράψτε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά σας, κάντε τις ρυθμίσεις και εντοπίστε αμέσως το φορολογικό όφελος που θα προκύψει συγκριτικά με το 2025. Όσο περισσότερα τα παιδιά, όσο μεγαλύτερο το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο και το κέρδος (σ.σ φτάνει και στα 5300 ευρώ τον χρόνο για έχοντα τέσσερα παιδιά). Αν είστε μισθωτός, το όφελος θα φανεί στην μισθοδοσία από τον Ιανουάριο και μετά. Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, το όφελος θα καταγραφεί στο εκκαθαριστικό του 2027.