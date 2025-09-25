ΕΥΔΑΠ: Μείωση 65% στην κερδοφορία το α’ εξάμηνο - Υλοποιούνται επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ

Μείωση 65% κατέγραψαν τα EBITDA της ΕΥΔΑΠ το α’ εξάμηνο του 2025, καθώς διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά -0,7% ή -1,2 εκατ. € και διαμορφώθηκε στα 173,3 εκατ. € από 174,5 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν από τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αφαιρεθούν οι διάφορες προβλέψεις (+11.324 χιλ. € το 1ο εξάμηνο του 2025 και -6.995 χιλ. € το αντίστοιχο του 2024) τότε τα προσαρμοσμένα αυτά EBITDA θα είχαν παρουσιάσει μείωση κατά 1.286 χιλ. € ή -6% και θα είχαν διαμορφωθεί σε 21.970 χιλ. € από 23.255 χιλ. € το 1ο εξάμηνο του 2024.

Ομοίως πτώση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)3 τα οποία διαμορφώθηκαν στα -10,5 εκατ. € από +8,5 εκατ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% και έφθασαν τα 11,3 εκατ. ευρώ από 10,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά +2 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 6,7 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη αύξηση του κόστους των τόκων επί των αναλογιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά +10% από 4.025 χιλιάδες το 1ο εξάμηνο του 2024 σε 4.434 χιλ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα -5.821 χιλ. € από 14.488 χιλ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα μειώθηκαν στα -5.567 χιλ. € από 10.035 χιλ. € το πρώτο εξάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -155,5 %. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -3,2% από 5,8% κατά το α΄ εξάμηνο του 2024.

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -1,7 εκατ. € από -5 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές ήταν αρνητικές στα -24.762 χιλιάδες € (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -32.455 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων επιχορηγήσεων +4.772 χιλ. ευρώ ) από -11.222 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Οι χρηματοοικονομικές ταμιακές ροές ανήλθαν σε -739.000 ευρώ από -555.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Σημειώνεται ότι το μέρισμα καταβλήθηκε μετά την περίοδο αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων του 1ου εξαμήνου.

Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF) διαμορφώθηκαν στα -26,4 εκατ. ευρώ από -16,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Προοπτικές ΕΥΔΑΠ για το δεύτερο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρέμεινε σταθερός σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων επηρέασε τους δείκτες αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, η EΥΔΑΠ διατηρεί σταθερή την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

Η κυβέρνηση ανέθεσε στην EΥΔΑΠ την εκπόνηση σχετικών μελετών, βάσει των οποίων έχει καταρτίσει ένα φιλόδοξο αλλά αναγκαίο σχέδιο για την διασφάλιση της επάρκειας νερού της Αθήνας. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται στη διάθεση του ΥΠΕΝ προς αξιολόγηση. Ήδη έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως η ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων, η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών και η ενεργός συμμετοχή των καταναλωτών στην ορθολογική χρήση του νερού. Το σχέδιο αυτό, το οποίο βρίσκεται προς αξιολόγηση από το ΥΠΕΝ, χαράσσει τον δρόμο για ένα ασφαλές υδατικό μέλλον της Αττικής.

Παράλληλα, η EΥΔΑΠ συνεχίζει να υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ με έργα στρατηγικής σημασίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας της. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν θεμέλιο για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, την προστασία των υδατικών πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Για την ομαλή εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος και τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας, κρίσιμη παραμένει η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η EΥΔΑΠ έχει ήδη απευθύνει επίσημες επιστολές προς τη ΡΑΑΕΥ, επιδιώκοντας σαφήνεια ως προς το επιτρεπόμενο έσοδο και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης νέων τιμολογίων.

Η Εταιρεία προσδοκά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να συνεχίσει με συνέπεια τον στρατηγικό της σχεδιασμό προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.