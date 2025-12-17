Έτσι θα γίνει η ρύθμιση του δανείου σας σε ελβετικό φράγκο - Υπολογίστε τη νέα δόση

Ένα είναι το ερώτημα: Ποια θα είναι η δόση του στεγαστικού μου δανείου αν μπω στη ρύθμιση και μετατρέψω την οφειλή από ελβετικό φράγκο σε ευρώ με τους όρους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση; Το εργαλείο χτίστηκε με τις οριστικές προδιαγραφές και κάνει τις πράξεις για λογαριασμό σας.

Επισήμανση πρώτη και πολύ σημαντική: Η ρύθμιση υπόσχεται "κούρεμα" μέχρι και 50%, επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής έως και κατά 5 έτη αλλά και "κλείδωμα" του επιτοκίου με ευνοϊκούς όρους. Όμως, αυτό δεν ισχύει για όλους. Ισχύει μόνο για όσους εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό τους ή το έχουν ρυθμίσει. Αν το δάνειο είναι "κόκκινο" η μόνη λύση είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός και εκεί το μόνο όφελος είναι ότι θα γίνει πρόταση για ρύθμιση η οποία θα δεσμεύει τις τράπεζες (σ.σ και προσοχή, μόνο για το σκέλος του δανείου σε ελβετικό φράγκο και όχι τις υπόλοιπες οφειλές).

Στα πράσινα δάνεια, ισχύει το εξής: οι οφειλέτες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Κριτήριο είναι το ύψος του εισοδήματος, το υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων και η αξία της ακίνητης περιουσίας. Όσο χαμηλότερα τα τρία ποσά, τόσο μεγαλύτερο το κούρεμα που γίνεται στο δάνειο (σ.σ φτάνει στο 50%) και τόσο χαμηλότερο το επιτόκιο με βάση το οποίο θα υπολογίζεται η νέα δόση (σ.σ κατεβαίνει ακόμη και στο 2,3%). Υπάρχει και κατηγορία (σ.σ η 4η) χωρίς κριτήρια αλλά και εκεί τα οφέλη είναι περιορισμένα με το "κούρεμα" να περιορίζεται στο 15%.

Τι πρέπει να κάνετε;

1. Να αναγράψετε το ποσό που οφείλετε σήμερα σε ελβετικό φράγκο.

2. Μπορείτε να αλλάξετε την σημερινή ισοτιμία ευρώ - ελβετικό φράγκο αλλά δεν χρειάζεται. Το νούμερο που αναγράφεται by default είναι πολύ κοντά στο τρέχον.

3. Συμπληρώνετε το σημερινό επιτόκιο με το οποίο τοκίζεται το δάνειό σας και την υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής.

4. Το βασικό είναι να επιλέξετε την κατηγορία στην οποία ανήκετε. Σας δίνουμε όλα τα κριτήρια και εσείς θα επιλέξετε ένα από τα τέσσερα νούμερα. Εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού καθώς με βάση αυτή αλλάζουν τα εισοδηματικά περιουσιακά και λοιπά κριτήρια. Προσοχή: πρέπει να ισχύουν και τα τρία ταυτόχρονα.

5. Μια τελευταία επιλογή που έχετε είναι να αυξήσετε τη διάρκεια του δανείου. Η επιμήκυνση μπορεί να γίνει για έως και πέντε έτη.

Το εργαλείο βγάζει τη νέα δόση αλλά και τη διαφορά σε σχέση με τη σημερινή. Το όφελος μπορεί να είναι μεγάλο (σ.σ ακόμη και 50%) μπορεί όμως να είναι και πολύ μικρό στα επίπεδα του 5-6%. Να επισημανθεί ότι η ένταξη στη ρύθμιση είναι προαιρετική. Μπορεί κάποιος να θέλει να μείνει στα τρέχοντα αν ποντάρει, για παράδειγμα, στο ότι θα βελτιωθεί η ισοτιμία του ευρώ με το ελβετικό φράγκο.