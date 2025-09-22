Πόσο φόρο θα πληρώσετε το 2026 σε σχέση με το 2025; Η απάντηση δεν είναι απλή, καθώς το νέο φορολογικό σύστημα διαφοροποιεί τους συντελεστές και τις εκπτώσεις φόρου με βάση την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και την πηγή εισοδήματος. Για πρώτη φορά, το fpress.gr δημιούργησε ένα διαδραστικό εργαλείο που σας δίνει την απάντηση με τέσσερα κλικ. Ουσιαστικά θα πάρετε από τώρα τις απαντήσεις που θέλετε χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε πότε θα λανσάρει το υπουργείο Οικονομικών τη δική του αντίστοιχη εφαρμογή.

Ο χρήστης εισάγει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, δηλώνει αν πρόκειται για μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία, επιλέγει την ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκει και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Αμέσως το εργαλείο υπολογίζει:

Τον φόρο που αντιστοιχεί στο φορολογικό έτος 2025 με βάση το ισχύον καθεστώς.

Τον φόρο που προκύπτει για το 2026 , με βάση τη νέα κλίμακα και τις αυξημένες εκπτώσεις.

Τη διαφορά που θα προκύψει στο τελικό ποσό.

Ειδικά για τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, το εργαλείο κάνει και κάτι παραπάνω: υπολογίζει την αύξηση που θα υπάρξει (αν υπάρξει) στον καθαρό μισθό. Αρκεί να επιλέξετε αν λαμβάνετε 12 μισθούς ή 14 και αμέσως θα δείτε τη διαφορά στα καθαρά σας. Εννοείται ότι καλύπτονται και οι συνταξιούχοι. Θα επιλέξουν τη λέξη "μισθωτοί" και τους 12 μισθούς καθώς η φορολογική μεταχείριση των συνταξιούχων είναι ίδια με αυτή των δημοσίων υπαλλήλων.

Με αυτό τον τρόπο, κάθε φορολογούμενος μπορεί να δει άμεσα αν και πόσο κερδίζει από τη μεταρρύθμιση. Το εργαλείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μισθωτούς και συνταξιούχους που θα επωφεληθούν από τους μειωμένους συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, αλλά και για όσους θέλουν να κάνουν εκ των προτέρων τον προγραμματισμό τους.

Σημειώνεται ότι για τα εισοδήματα του 2026 θα ισχύσει για πρώτη φορά η διαφοροποίηση της κλίμακας με βάση την ηλικία, στοιχείο που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς επηρεάζει διαφορετικά τους νέους έως 30 ετών, τις οικογένειες με παιδιά αλλά και τους άνω των 65.

Αν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, το όφελος θα το δείτε στον μισθό ή στη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2026. Αν είστε αυτοαπασχολούμενος, το όφελος να φανεί μαζεμένο με το εκκαθαριστικό του 2027.