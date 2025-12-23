Κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς, θα συζητάμε όπου χρειάζεται

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών κατά την τελευταία συνεδρίαση για το 2025 του υπουργικού συμβουλίου, που περιλάμβανε αναφορές σε οικονομικά, κοινωνικά θέματα και οδική ασφάλεια.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση (23/12) στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτές θα εκτονωθούν.

Όπως τόνισε, χθες έγιναν εκταμιεύσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ, και μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν οι πληρωμές, με μικρές καθυστερήσεις, όπως διευκρίνισε. Παράλληλα, επισήμανε ότι προχωρά η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα 20 βασικά αιτήματα του αγροτικού κλάδου έχουν ήδη επιλυθεί ή επιλύονται, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποκτά πλέον ένα δίκαιο και γρήγορο σύστημα αποζημιώσεων, καθώς και ένα σύστημα επιδοτήσεων που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.

Τέλος, ανακοίνωσε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα και ότι η Πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πρόληψη στην οδική ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η Τροχαία έχει τον πρώτο λόγο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται για ασφαλέστερους δρόμους και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στα οικονομικά μέτρα, οι εξαγγελίες για ενοίκιο και συντάξεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με συνταξιούχους να βλέπουν αυξήσεις έως 600 ευρώ καθαρά. Από τον νέο χρόνο θα ισχύσουν μειώσεις φόρων σε νησιά και από τον Απρίλιο αύξηση του κατώτατου μισθού. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση της ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση των μισθών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για το 2027, που θα φέρει τακτικές και ασφαλείς σιδηροδρομικές συνδέσεις Αθήνας – Θεσσαλονίκης, και επεσήμανε την αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω και των καμερών καταγραφής παραβάσεων.