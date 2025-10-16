Αυξάνονται από 1/1 οι εισφορές για 1,4 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενους - Τα νέα ποσά

Ο πληθωρισμός για το 2025 κλειδώνει στο 2,6% και αυτό θα είναι -εκτός απροόπτου- το ποσό με βάση το οποίο θα αναπροσαρμοστούν οι ασφαλιστικές εισφορές για 1,4 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Τι σημαίνει αυτό το ποσοστό στην πράξη; Δείτε με ένα κλικ πόσα θα πληρώνετε κάθε μήνα. Δείτε επίσης πόσο θα αυξηθούν και οι συντάξιμες αποδοχές σας καθώς με βάση αυτές θα προκύψει η σύνταξη όταν έρθει η ώρα.

Το ποσό που καταβάλλετε σήμερα, το γνωρίζετε. Αφού είστε αυτοαπασχολούμενος, έχετε επιλέξει μια από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες. Το πιθανότερο δε είναι ότι έχει διαλέξει την χαμηλότερη κατηγορία καθώς αυτό κάνουν οι 8 στους 10 για λόγους κόστους. Το εργαλείο θα σας δείξει τα νέα ποσά που θα κληθείτε να πληρώστε. Και όχι μόνον αυτό. Θα μάθετε πόσα από τα αυτά που θα δίνετε για εισφορές θα πηγαίνουν κάθε μήνα για τη σύνταξή σας. Δεν είναι καθόλου ασήμαντη αυτή η πληροφορία. Να γνωρίζουν αυτοί που επιλέγουν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία ότι αυτό συνεπάγεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές τους περιορίζονται στα 903 ευρώ τώρα και στα 926 ευρώ από το νέο έτος. Αντίθετα, η 6η ασφαλιστική κατηγορία βγάζει 2912 ευρώ συντάξιμες αποδοχές φέτος και 2988 ευρώ από το νέο έτος. Η διαφορά που θα προκύψει στη σύνταξη είναι προφανής. Είναι ξεκάθαρο το "ότι πληρώνεις παίρνεις"