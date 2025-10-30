Τι περιλαμβάνει το σχέδιο κατά της λειψυδρίας - Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ σε επτά άξονες

«Η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Mέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά την εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, ξεκαθάρισε ότι η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. «Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησης αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα», σημείωσε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι η διασφάλιση ότι τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ύδρευσης.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο», συμπλήρωσε κάνοντας λόγο για ανάγκη «κάθετης αύξησης των επενδύσεων της ΕΥΔΑΠ» που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια.

«Για πρώτη φορά εισέρχεται στον τομέα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Είναι ένα πείραμα για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ», είπε ο πρωθυπουργός, καταλήγοντας ότι «η κυβέρνηση δεσμεύεται για την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημόσιου αγαθού». «Δεσμευόμαστε ότι οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο νερό. Αυτό αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιες παρεμβάσεις ανακοινώθηκαν

Εργα ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά άξονες, δρομολογούνται προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε νωρίτερα ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, σήμερα η κλιματική αλλαγή εντείνει τη λειψυδρία ενώ βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία διαθεσιμότητας νερού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα εξής:

Το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και στόχο έχει να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 – σε περίπου 4 έτη από σήμερα – και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής: Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα:

(α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και

(β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:

– Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980.

-Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δισ.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Συνολικά, όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, 151 έργα με προϋπολογισμό άνω των 320 εκ. Euro υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, έκανε μία ιστορική αναδρομή, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του Ελ. Βενιζέλου, ο οποίος με τη συνεργασία της Ούλεν, δημιούργησε το πρώτο δίκτυο νερού στην πρωτεύουσα, αλλά και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στις μέρες του οποίου έγινε πράξη η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού από την ΕΥΔΑΠ. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία την κρίση της λειψυδρίας στην αρχή της δεκαετίας του 90′, αλλά και του Κώστα Σημίτη. Τέλος, υπογράμμισε τον ρόλο νυν πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Απ΄ την πλευρά του ο Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, τόνισε τον ρόλο της ΕΥΔΑΠ αλλά και την αξία του ρόλου του Εύρυτου, που θα κοστίσει περί τα 500 εκατομμύρια, αλλά μηδενικό κόστος λειτουργίας. «Δε θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαχίνης, ενώ έκανε λόγο για “Plan B”, με εκτεταμένα έργα αφαλατώσεων και επεσήμανε τα έργα μείωσης των διαρροών στην πρωτεύουσα, αλλά και ανάκτησης νερού. Το εμβληματικότερο όλων όπως είπε, είναι η Ψυττάλεια 3 και πρόσθεσε ότι ήδη φέτος έχουμε εξαπλασιάσει τις επενδύσεις μας με εικοσαπλάσια απορρόφηση κονδυλίων.

