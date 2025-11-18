Επαναλανσάρεται το "ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2": Παράθυρο για δάνειο 150.000 € με 500 € δόση - Υπολογίστε

Πάρε... κόσμε: Έχει μείνει υπόλοιπο 700 εκατ. ευρώ από το budget του προγράμματος "Σπίτι μου 2" και τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικογένειας καταλήγουν σε διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των υποψήφιων δανειοληπτών. Η συγκυρία είναι θετική όσον αφορά στο κόστος δανεισμού καθώς με την αποκλιμάκωση και του Euribor, το τελικό επιτόκιο δανεισμού μπορεί να πέσει κάτω από το 2% μετά και την επιδότηση τουλάχιστον 50% που προσφέρει το πρόγραμμα.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:

1. Άγαμος: 25.000 € από 20.000 € που ήταν μέχρι τώρα.

2. Έγγαμος: 35.000 € (από 28.000 €)

3. Έγγαμος με ένα παιδί: 40.000 € (από 32.000 €)

4. Έγγαμος με δύο παιδιά: 45.000 € (από 36.000 €)

5. Έγγαμος με τρία παιδιά: 50.000 € (από 40.000 €)

6. Μονογονεϊκή οικογένεια: 39.000 € (από 31.000 €) συν 5000 € για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Εκτός από την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων παρατείνονται και οι προθεσμίες. Πλέον υπάρχει χρονικό περιθώριο έως το τέλος Μαίου για την υπαγωγή (κανονικά το πρόγραμμα έληγε στο τέλος Δεκεμβρίου) ενώ η δανειακή σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέχρι το τέλος Αυγούστου (από 30/06 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία). Το πώς προκύπτει η δόση μετά την επιδότηση, θα το υπολογίσετε πολύ εύκολα με το ακόλουθο εργαλείο. Σας επιτρέπει να δείτε τις προσφορές όλων των τραπεζών (σ.σ έχουν ληφθεί υπόψη τα σημερινά επιτόκια Euribor) αλλά και να υπολογίσετε (στο περίπου) πόσο δάνειο μπορείτε να σηκώσετε.