Έχεις μείνει στο «πράσινο» τιμολόγιο ρεύματος; Ο κίνδυνος ανατιμήσεων επέστρεψε

Tα νέα για τους εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο δεν είναι ευχάριστα. Ο Νοέμβριος, εκτός από μεγαλύτερες καταναλώσεις λόγω πτώσης της θερμοκρασίας, είναι πολύ πιθανό ότι θα φέρει και υψηλότερη τιμή χρέωσης ανά κιλοβατώρα.

Στις 22 ημέρες του Οκτωβρίου, η μέση τιμή χονδρικής έχει διαμορφωθεί στα 118,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα παρουσιάζοντας αύξηση 27% σε σχέση με την μέση τιμή του Οκτωβρίου. Αν δεν αλλάξει κάτι μέσα στις τελευταίες 9 ημέρες, θα προβάλλει ο κίνδυνος διψήφιων ανατιμήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει ενδεχόμενο εκτόξευσης της τιμής από τα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στα 17,5 λεπτά κάτι που για να αποφευχθεί απαιτεί «προσαρμογές» από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικά τη ΔΕΗ η οποία έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο στα πράσινα τιμολόγια.

Στο πράσινο τιμολόγιο το «μαχαίρι και το πεπόνι» το έχουν οι πάροχοι. Μπορούν ανά μήνα να αλλάζουν το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουν -είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω- και έτσι να προσαρμόζουν την τελική τιμή λιανικής. Το έκανε η ΔΕΗ για τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου μειώνοντας αισθητά την τιμή, το έκανε και με τα τιμολόγια Οκτωβρίου διατηρώντας σταθερές τις χρεώσεις παρά την αύξηση που καταγράφηκε στο κόστος.

Τι μέλλει γενέσθαι; O πίνακας που δημοσιεύεται, δείχνει μια φωτογραφία της στιγμής. Υπολογίζει το κόστος της πράσινης κιλοβατώρας που θα προκύψει αν η τιμή χονδρικής παραμείνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στα σημερινά επίπεδα και αν οι πάροχοι αφήσουν αμετάβλητες όλες τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την τελική τιμή. Όπως προκύπτει, η χρέωση μπορεί να ανέβει από τα 12,9 λεπτά στα 17,5 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και από τα 15,3 λεπτά στα 19,9 λεπτά για τις επόμενες 500 ακόμη και αν ο καταναλωτής πληρώσει εμπρόθεσμα τον λογαριασμό. Θα χρειαστεί πολύ γενναία αύξηση του ποσοστού έκπτωσης από τον πάροχο (σ.σ συγκεκριμένα από το 11% που ισχύσει σήμερα να φτάσει στο 25%) ώστε η χρέωση να συγκρατηθεί στην περιοχή των 15,5 λεπτών για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες.

Το παράδειγμα θα σας βοηθήσει να «μετρήσετε» τη ζημιά αν δεν επιβεβαιωθούν αισιόδοξα σενάρια (π.χ αύξηση ποσοστού έκπτωσης για να απορροφηθεί η αύξηση ή κρατική παρέμβαση). Όπως φαίνεται, μόνο για την αξία του ρεύματος, αν καταναλωθούν 500 κιλοβατώρες μέσα στον μήνα, η χρέωση θα ανέβει από τα 64,5 στα 87,4 ευρώ. Θα σας βοηθήσει επίσης να σκεφτείτε αν συμφέρει περισσότερο να γυρίσετε σε ένα σταθερό τιμολόγιο (υπάρχουν ακόμη προγράμματα με χρεώσεις των 10 λεπτών ανά κιλοβατώρα) ώστε να αποφύγετε το άγχος των… απρόοπτων στους λογαριασμούς για 12 ή και περισσότερους μήνες.