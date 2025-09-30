Ναι το κλειστό ακίνητο είναι παλιό και χρίζει ανακαίνισης. Κατανοητό. Ναι, δεν μπορείτε να βρείτε χρήματα για την ανακαίνιση. Σαφές και αυτό. Όμως, από την άλλη, ένα κλειστό ακίνητο δεν παράγει τίποτα περισσότερο από έξοδα: ΕΝΦΙΑ, κοινόχρηστα, φθορές κλπ. Άρα η διατήρησή του σε αυτή την κατάσταση, απλά οδηγεί σε ροκάνισμα εισοδήματος ή συσσώρευση υποχρεώσεων. Και όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο μεγαλώνει η ζημιά. Άρα, η ώρα των αποφάσεων είναι… τώρα.

Υπάρχουν προβλήματα με τους συνιδιοκτήτες; Κληρονομικά ή οικογενειακά προβλήματα; Έλλειψη ρευστότητας; Θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να λυθούν. Η αξιοποίηση ενός ακινήτου για ενοικίαση στην παρούσα συγκυρία, μπορεί να αποδειχθεί πολύ συμφέρουσα επένδυση η οποία θα φέρει αποδόσεις που δεν προσφέρει κανένα άλλο σχετικά ασφαλές επενδυτικό προϊόν όπως τα ομόλογα, οι προθεσμιακές καταθέσεις ή τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι το κλειστό ακίνητο δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα «κεφάλαιο» το οποίο μπορεί να αποδώσει «μέρισμα» αρκεί να το αξιοποιήσετε. Πάμε να τα υπολογίσουμε με απλά βήματα: Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών αξίας 150.000 ευρώ. Είναι κλειστό και για να γίνει βιώσιμο χρειάζεται ανακαινίσεις 30.000 ευρώ. Δεν θα σας πούμε σε αυτή τη φάση ότι μπορείτε να βρείτε μια επιδότηση γιατί το σχετικό πρόγραμμα που υπήρχε (σ.σ το ανακαινίζω νοικιάζω) πρακτικά έχει εξαντλήσει τους διαθέσιμους πόρους. Θα έρθει καινούργιο πρόγραμμα αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ούτε χρονοδιαγράμματα ούτε κάτι περισσότερο.

Ποιο είναι το ενοίκιο που θα εξασφαλίσετε μόλις ενοικιαστεί το ακίνητο; Ας υποθέσουμε ότι θα είναι 700 ευρώ. Προσοχή: δεν υπάρχει περιοχή στο λεκανοπέδιο της Αττικής που να δίνει ενοίκιο 7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εμείς όμως θα βάλουμε χαμηλά τον πήχη για να γίνεται και…αρεστός στην κοινότητα των ενοικιαστών. Δύο τα ενδεχόμενα:

Δεν κάνετε χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για μηδενισμό του φόρου σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστού διαμερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι από τα 700 ευρώ τον μήνα, θα σας μείνουν 600 ευρώ καθαρά μετά την αφαίρεση του φόρου. Αυτό σημαίνει ότι τα 30.000 ευρώ της επένδυσης για την ανακαίνιση, θα τα πάρετε πίσω σε 50 μήνες δηλαδή σε τέσσερα χρόνια και κάτι. Γνωρίζετε κάποια άλλη επένδυση χωρίς μεγάλο ρίσκο που θα σας δώσει απόδοση άνω του 20% τον χρόνο; Να υποθέσουμε ότι εκτός από το συγκεκριμένο 700άρι, έχετε και άλλα εισοδήματα από ενοίκια ύψους ακόμη 700 ευρώ; Σε αυτήν την περίπτωση από το καινούργιο 700άρι, θα σας μένουν 567 ευρώ καθαρά και η απόσβεση της επένδυσης θα γίνει σε 53 μήνες. Και αυτό γιατί θα δουλέψει πλέον υπέρ σας η νέα φορολογική κλίμακα με τους ευνοϊκότερους συντελεστές για όσους έχουν εισόδημα άνω των 1000 ευρώ τον μήνα από ενοίκια. Πάμε και στην περίπτωση που θα λάβετε την φορολογική απαλλαγή. Εκεί είναι απλά τα πράγματα: τα 700 ευρώ που θα συμφωνήσετε, θα μείνουν και 700 ευρώ στην τσέπη και η απόσβεση της επένδυσης θα γίνει σε 43 μήνες είτε έχετε άλλα εισοδήματα από ενοίκια είτε όχι. Μιλάμε για καθαρή απόδοση στην επένδυση της ανακαίνισης της τάξεως του 28%.

Δεν σας πείθουν οι υπολογισμοί μας. Κάντε τους δικούς σας. Γι’ αυτό φτιάξαμε και το εργαλείο που ακολουθεί. Θα γράψετε πόσα σας χρειάζονται για την ανακαίνιση, ποιο είναι το ενοίκιο που θα εξασφαλίσετε, αν εισπράττετε και άλλο ενοίκιο και αν μπορείτε να κάνετε χρήση της απαλλαγής του φόρου ή όχι. Τα νούμερα είναι αυτά που θα σας οδηγήσουν στο να λάβετε την τελική σας απόφαση.