Δάνεια σε ελβετικό: Υπολογίστε το "κούρεμα" που θα γίνει στο δάνειό σας και τη νέα δόση

Για όσα δάνεια έχουν βαφτεί κόκκινα, ο εξωδικαστικός θα είναι μονόδρομος. Η μόνη "παροχή" θα είναι ότι οι τράπεζες θα οφείλουν να αποδεχτούν τη ρύθμιση όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις κατηγορίες των δανειοληπτών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Από την άλλη, για όσους εξακολουθούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους, θα προβλέπεται κατανομή των δανειοληπτών σε τέσσερις κατηγορίες. Κριτήριο κατάταξης θα είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αλλά και η αξία της ακίνητης περιουσίας. Δύο θα είναι οι βασικές βελτιωτικές κινήσεις:

1. η "ενίσχυση" της ισοτιμίας με βάση την οποία θα γίνει η μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ ώστε να εξαλειφθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Η ισοτιμία θα βελτιώνεται από 15% (σ.σ είναι το ελάχιστο ποσό το οποίο θα ισχύσει για όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης) μέχρι και το 50% (σ.σ το οποίο θα ισχύσει για όσους έχουν εισόδημα έως 22.000 ευρώ και αξία περιουσίας έως 185.000 ευρώ.

2. Το επιτόκιο με βάση το οποίο θα υπολογίζεται η δόση: Θα είναι σταθερό ώστε να μηδενιστεί και ο επιτοκιακός κίνδυνος και θα κυμαίνεται από 2,3% έως 2,9% και πάλι ανάλογα με την περιουσία και το εισόδημα δηλαδή την κατηγορία κατάταξης.

Περιμένοντας τις οριστικές αποφάσεις, το fpress.gr ετοίμασε το εργαλείο με βάση το κυρίαρχο σενάριο. Ο χρήστης, μπορεί να αναγράψει το δάνειο που έχει εκταμιεύσει σε ελβετικά φράγκα. Η ισοτιμία που πρέπει να αναγραφεί είναι η τρέχουσα. Δυστυχώς για τους δανειολήπτες, το ευρώ είναι σε ιστορικό χαμηλό σε σχέση με το ελβετικό φράγκο και αυτό αυξάνει το οφειλόμενο κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα, ο δανειολήπτης θα γράψει την κατηγορία στην οποία ανήκει αλλά και την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου του και θα προκύψει η σημερινή αλλά και η νέα δόση μετά το κούρεμα. Όπως μπορεί να δει κάποιος από το εργαλείο, το κούρεμα της δόσης μπορεί να ξεπεράσει το 50% ειδικά αν συνδυαστεί και με αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής.