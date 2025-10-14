Επίδομα θέρμανσης για ρεύμα ή για πετρέλαιο; Πώς θα πάρετε περισσότερα χρήματα

Η "λογική" του επιδόματος θέρμανσης δεν θα αλλάξει φέτος: ένα ενιαίο επίδομα το οποίο όμως θα διαφοροποιείται ανάλογα με την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται: πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα. Τα περισσότερα λεφτά προσφέρονται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα λιγότερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει όμως μια "παγίδα": Προσοχή διότι όποιος πάει για τα πολλά κινδυνεύει να χάσει και τα λίγα. Δείτε λοιπόν ποια είναι η παγίδα και πόσα λεφτά μπορείτε να εξασφαλίσετε αν ακολουθήσετε τους κανόνες.

Για να επιδοτηθείτε για το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να μην είστε γραμμένοι στον κατάλογο των δικαιούχων του κοινωνικού τιμολογίου του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν είστε, το σύστημα θα σας κόψει αν συμπληρώστε "ηλεκτρικό ρεύμα" στην αίτηση. Προτιμήστε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το πετρέλαιο θέρμανσης εφόσον φυσικά αγοράζετε το συγκεκριμένο καύσιμο είτε στη μονοκατοικία είτε στην πολυκατοικία. Εννοείται ότι μπορείτε να επιλέξετε επιδότηση για φυσικό αέριο εφόσον φυσικά έχετε το συγκεκριμένο καύσιμο.

Το μικρότερο επίδομα χορηγείται -για περιβαλλοντικούς λόγους- για το πετρέλαιο και το μεγαλύτερο για το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω προσπάθειας εξηλεκτρισμού. Το εργαλείο που ακολουθεί θα σας δώσει μια πολύ καλή εικόνα για το ποσό που δικαιούστε. Να ξέρετε ότι το 50-60% θα δοθεί ως προκαταβολή μέχρι τα Χριστούγεννα και τα υπόλοιπα με το νέο έτος.