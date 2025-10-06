Πληρώστε ταξί και ηλεκτρολόγο με κάρτα και μειώστε τον φόρο που σας αναλογεί

Πληρώνοντας με κάρτα για οικιακές υπηρεσίες, μεταφορές με ταξί, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακινήτων -υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ- μειώνεις το φορολογητέο εισόδημα και ξεφουσκώνεις το ύψος του φόρου. Ισχύει για όλους; Όχι ακριβώς. Δες τα νέα δεδομένα.

Το… ξέραμε θα μου πείτε. Ισχύει η έκπτωση φόρου για συγκεκριμένες πληρωμές με κάρτα διότι η διάταξη υπάρχει εδώ και χρόνια. Να όμως που υπάρχουν ειδήσεις. Πρώτον, το μέτρο παρατείνεται με ρύθμιση που θα ενσωματωθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο και για ολόκληρο το 2026. Άρα, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά να πληρώνετε με κάρτα. Δεύτερον, η έκπτωση που προβλέπει ο νόμος, θα συνδυαστεί με την νέα φορολογική κλίμακα και θα κάνει ακόμη πιο μεγάλη τη φορολογική ελάφρυνση. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα πληρώνουν φόρο λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας άρα μένουν και εκτός… παιχνιδιού αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Τι προβλέπεται; Ότι το 30% της δαπάνης που πραγματοποιείτε σε συναλλαγές με συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Υπάρχει πλαφόν που μπαίνει στα 5000 ευρώ. Άρα, πληρώνοντας ηλεκτρονικά αυτές τις ομάδες, η ΑΑΔΕ αντλεί τα στοιχεία από τις τράπεζες και δημιουργεί ένα «πιστωτικό» για κάθε φορολογούμενο το οποίο αφαιρείται από το φορολογητέο του εισόδημα. Εδώ είναι και το "μυστικό": Υπάρχει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα και όχι από τον φόρο. Άρα, για να έχει κάποιος όφελος, θα πρέπει να πληρώνει φόρο.

Το σύστημα των εκπτώσεων από το φορολογητέο εισόδημα θα συνυπάρξει από το νέο έτος με την νέα φορολογική κλίμακα. Κάτι που σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες δεν θα έχουν όφελος από το συγκεκριμένο μέτρο. Ποιοι είναι αυτοί;

1. Σχεδόν όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών δεδομένου ότι από το νέο έτος αποκτούν αφορολόγητο 25.000 ευρώ, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι είτε είναι μισθωτοι

2. Όλοι οι φορολογούμενοι -και είναι πάρα πολλοί- που δηλώνουν εισοδήματα μέχρι το όριο του αφορολογήτου. Αυτό αφορά μισθωτούς και όχι αυτοαπασχολούμενους. Ξεκινάμε από τα περίπου 9000 ευρώ για τους εργένηδες και φτάνουμε μέχρι τα 27.000 ευρώ για τους γονείς με τέσσερα παιδιά.

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που πληρώνουν φόρο εισοδήματος και έχουν λόγο να μαζεύουν ηλεκτρονικές αποδείξεις από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ποιο λόγο; Αυτόν που μπορούν να υπολογίσουν από μόνοι τους με το οικονομικό εργαλείο. Θα δηλώσετε το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών -μην τα ξαναλέμε δεν αποθηκεύουμε καμία πληροφορία όλα γίνονται για την ενημέρωσή σας ανώνυμα και απλά- και θα δείτε πόσο φόρο θα πληρώνετε μετά και την αναγνώριση της έκπτωσης. Το εργαλείο είναι... προρυθμισμένο με ένα παράδειγμα: για δαπάνη 1500 ευρώ στις κατηγορίες των αποδείξεων που επίσης μπορείτε να βρείτε στο εργαλείο (πατήστε "δαπάνες" από το κουμπί πάνω αριστερά) φορολογούμενος με δύο παιδιά θα πλήρωνε φέτος φόρο 3640 ευρώ αν δεν έκανε τις δαπάνες. Αν τις κάνει το 2026 θα πληρώσει φόρο 2641 ευρώ δηλαδή 999 ευρώ λιγότερα καθώς το όφελος από την νέα φορολογική κλίμακα, θα συνδυαστεί και με το όφελος από την έκπτωση φόρου λόγω των συγκεκριμένων δαπανών.